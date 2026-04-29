Eugenia Gil se sincera sobre la familia de su marido, Javier: cómo son los García Obregón

Eugenia Gil y Javier García Obregón han vivido una noche muy especial en la premiere de El diablo viste de Prada 2, donde ha sido su primera salida sin su bebé, y han aprovechado para hablar sobre su nueva etapa como padres.

Javier García Obregón y Eugenia Gil posando para la prensa | Gtres

Eugenia se ha mostrado completamente entregada a la familia García Obregón. "Yo siempre digo que con los García Obregón me ha tocado la lotería", confesaba con una sonrisa, dejando claro el cariño que siente con todos ellos.

Y es que, tal y como ella misma ha explicado, la acogida no ha podido ser mejor. "Tengo un suegro maravilloso, unos hermanos estupendos, desde Ana, Juancho, Celia, Amalia…".

Javier García-Obregón y Eugenia Gil con la prensa | Europa Press

Pero hay más. Eugenia ha querido ir un paso más allá y recalcar el vínculo tan especial que ha creado con todos los miembros: "Me he sentido siempre súper acogida y súper querida por todos".

En esta nueva etapa, con la llegada de su primer hijo, ese apoyo familiar cobra aún más importancia. La influencer reconoce que el entorno está completamente volcado con el pequeño, algo que hace que todo sea mucho más llevadero en estos primeros meses.

También han respondido a si su hijo Javier ya ha conocido a su prima Ana Sandra,nieta de Ana Obregón, la pareja ha explicado que todavía no ha sido posible, y han desvelado el motivo: "Aún no y por una sencilla razón: no está vacunado aún. Le vacunamos la semana que viene y, como Ana va a la guardia y es un bebé aún, nos han recomendado que no esté en contacto con otros niños, pero por supuesto estamos deseando que se conozcan".

Ana Obregón en el bautizo de su nieta, Ana Sandra | Gtres

En cuanto a cómo se encuentra su madre, Paloma Lago, Javier ha sido muy claro al hablar del cambio que ha supuesto la llegada del bebé: "Yo creo que ha sido un reset completo. Ha cambiado el mood totalmente y ahora está completamente centrada en su nieto. Su prioridad es él, el resto le da absolutamente igual".

Una noche de cine que ha dejado claro que Eugenia Gil, no solo ha formado una familia con Javier García Obregón, sino que ha encontrado en su entorno su mejor apoyo, formando una autentica piña.