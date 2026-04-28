Vicky Martín Berrocal lanza un poderoso mensaje para normalizar la celulitis y lo importante que es aceptarla

Vicky Martín Berrocal ha querido poner sobre la mesa uno de los grandes tabúes estéticos: la celulitis. Y lo ha hecho como mejor sabe, con naturalidad y sin filtros, a través de un vídeo que ya está dando mucho que hablar.

"Normalicemos la celulitis. No es un fallo", arranca diciendo, con un mensaje que conecta directamente con millones de mujeres. La diseñadora recuerda que se trata de algo completamente normal: "Es algo que tenemos el 80 al 90% de las mujeres", desmontando así la idea de que sea algo que haya que esconder.

Vicky apuesta por la aceptación sin renunciar al autocuidado. "¿Que me la trato? Claro, igual que me trato la piel de la cara y de todo el cuerpo. Pero no la voy a esconder más". Su mensaje va más allá de lo estético y pasa el terreno de la autoestima. "No tienes que esconderla, no tienes que sufrir por ello. La vida de por sí nos trae sufrimiento", reflexiona, invitando a liberarse de la presión por encajar en estándares irreales.

"Si un hombre cree que te va a querer menos por tener celulitis, ¡afuera!". Una declaración que refuerza la idea de que la belleza no debería ser un condicionante en las relaciones. Tras años intentando ocultarla, la diseñadora ahora no se esconde: "He estado toda una vida para que no me vieran...tengo celulitis".

Un mensaje que va perfecto con el movimiento de belleza real que está ganando cada vez más fuerza, donde la piel, el cuerpo y sus imperfecciones dejan de ser un problema para convertirse, simplemente, en parte de la vida.