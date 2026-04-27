Pitingo dedica unas emotivas palabras a su pareja, Laura Escudero, en medio de la preocupación por su salud

Sorpresa y preocupación entre los seguidores de Pitingo. El artista ha comunicado a través de sus redes sociales la cancelación de sus próximos conciertos por un motivo de peso: un problema de salud urgente que le ha obligado a tomar esta decisión, concretamente una colecistitis aguda.

El anuncio ha llegado de manera oficial a través de su equipo, que ha explicado que, debido a esta situación, se han visto en la obligación de suspender los compromisos previstos en su agenda. Una noticia que ha pillado por sorpresa a sus fans, especialmente a aquellos que esperaban verle en directo en las próximas semanas.

Un momento difícil, donde el cantante cuenta con el apoyo de su prometida, a la que ha dedicado unas bonitas palabras en las que dejaba claro el importante papel que está jugando su entorno más cercano en estos días: "Te amo. Gracias por cuidarme con tanto amor", escribía, acompañando el texto de una imagen que ha subido su pareja, Laura Escudero, a sus redes sociales.

Más allá de la preocupación por su estado de salud, sus palabras demuestra el cariño que está recibiendo, especialmente por parte de Laura, que se ha convertido en su mayor apoyo en estos días tan complicados.