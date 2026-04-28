Eva Sannum cumple 51 años: qué fue de ella tras su romance con Felipe VI

Aunque el tiempo empañe los recuerdos, antes de la llegada de la Reina Letizia, Felipe VI —por entonces Príncipe de Asturias— vivió historias de amor que marcaron su juventud. La más mediática fue, sin duda, la que mantuvo durante algo más de cuatro años con la noruega Eva Sannum, una relación que incluso despertó fuertes rumores de boda real.

Así fue su relación

Se conocieron en 1996, cuando Eva se instaló en Madrid para estudiar español mientras trabajaba como modelo. En una cena organizada por su agencia, coincidió con el heredero y así comenzó un romance que la situó en el ojo del huracán mediático.

Uno de sus momentos más recordados fue la boda de los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega en agosto de 2001. Eva asistió como acompañante de Felipe de Borbón, aunque con el tiempo se supo que su presencia también se debía a su estrecha amistad con los novios. Sin embargo, solo unos meses después, en diciembre de ese mismo año, el Príncipe Felipe anunció ante los medios el fin de su relación. Lo hizo con unas palabras de máximo respeto a la modelo: "Su fortaleza, su dignidad, su sensibilidad, su serenidad, su capacidad de superación (...) y su determinación para alcanzar la excelencia en todo lo que se propone siempre me han impresionado".

Eva Sannum en la boda de los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega | Gtres

Experta en comunicación y defensora de la ética

Tras el adiós a España, Eva decidió que su experiencia bajo el acoso de las cámaras no sería en vano. Esta semana ha cumplido 51 años consolidada como una prestigiosa profesional de la comunicación en Oslo. Tras graduarse en la Escuela Westerdals y trabajar en agencias de publicidad de primer nivel como Try o Geelmuyden Kiese, hoy lidera su propia consultoría estratégica: Sannum and Bergestuen.

Su carrera ha estado marcada por una misión: defender un periodismo más ético. Tras vivir en primera persona cómo la prensa puede desdibujar la figura de una persona, Eva trabajó durante 14 años en el Comité de Quejas de la Prensa (PFU) de Noruega y lanzó el podcast Tut and Mediekjør, centrado precisamente en la deontología periodística.

Eva Sannum | Gtres

Su apoyo a Mette-Marit

Fiel a sus principios, Eva no ha dudado en salir en defensa de su amiga, la princesa Mette-Marit, ante la tormenta mediática por el caso judicial de su hijo, Marius Borg. En una reciente columna de opinión, Sannum invitaba a reflexionar sobre el derecho a la intimidad: "El tribunal no puede, ni debe, reducir la atención que se presta a un caso tan importante. Pero sí puede limitar qué detalles se convierten en materia prima de la cobertura mediática general".

Eva Sannum | Gtres

Una vida discreta

En el terreno personal, Eva ha encontrado la estabilidad que buscaba. Está casada con el publicista Torgeir Vierdal, con quien tiene dos hijos de 17 y 10 años. Juntos disfrutan de una vida tranquila en la que la jardinería, la montaña y las travesías de esquí son sus grandes pasiones.

Aunque siempre ha guardado un discreto silencio sobre su etapa española, en 2021 concedió una entrevista al periódico Aftenposten para zanjar cualquier duda sobre sus intenciones: "Llevo muchos años intentando evitar esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero que nadie piense que hablo de mi pasado y del príncipe (...) porque echo de menos ser el centro de atención".