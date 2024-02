Estela Grande, aunque ser madre no estaba entre sus planes: "Cuando te dicen que no puedes hacerlo te entra la angustia"

El pasado mes de noviembre, Estela Grande pasaba por quirófano para que le extirpasen un tumor benigno en el útero, concretamente de dos miomas, uno de ellos de 6 centímetros.

Desde su paso por quirófano, la modelo ha ido contando a través de sus redes sociales cómo está siendo su proceso de recuperación. Incluso Estela mostró los problemas que estaba teniendo con la cicatriz que la tenía "hinchada y dura".

Un proceso de recuperación del que asegura estar casi al 100%... Este jueves, la modelo acudió a la celebración del 30 aniversario del Teatro Kapital donde actuaba Taburete. Allí, dedicó unos minutos a la prensa y, además de hablar sobre cómo está superando el día a día, habló sobre la maternidad confesando que de momento tiene esperar.

Estela Grande posa ante los fotógrafos | Gtres

"Fue un poco susto, fue muy rápido, no me lo esperaba, me lo encontraron y de un día para otro empezaba a crecer muy rápido, en unos meses de revisión creció muy rápido y dijeron los médicos hay que quitarlo. Salí de la consulta con fecha de operación, fue un poco shock porque no te puedes quedar embarazada, tienes que tener una recuperación", asegura la modelo a las cámaras de Europa Press.

Tan sincera y cercana como de costumbre, Estela Grande no ha tenido inconveniente en hablar abiertamente sobre sus problemas para convertirse en madre, y es que de momento, tiene que esperar: "No puedo todavía, tengo que esperar un poquito más todavía...". Y aunque confiesa que tampoco estaba entre sus planes, reconoce que cuando "te dicen de algo no puedes hacerlo te entra la angustia".