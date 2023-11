Estela Grande enseña cómo tiene de abultada la cicatriz tras una cesárea para extirparle varios miomas: "Parece un seroma"

Hace más de una semana, Estela Grande se sometió a una miomectomía, operación mediante la cual le extirparon dos miomas que tenía en el útero. Desde entonces, la influencer ha ido relatando cómo está siendo su postoperatorio.

"Está siendo un poco difícil porque la herida es muy muy profunda y dependo de alguien casi todo el rato para que me ayude a absolutamente todo", dijo hace apenas unos días. Si la semana pasada ya enseñó su "profunda" cicatriz, ahora ha vuelto a compartir nuevas imágenes de cómo está evolucionando esa señal que se quedará para siempre en su piel.

Estela Grande habla de su recuperación | Instagram

La creadora de contenido ha explicado su preocupación después de que le saliera un bulto en la cicatriz tras la cesárea a la que tuvo que someterse. Es por ello que no ha dudado en consultar con varios médicos y compartir el diagnóstico: "Desde ayer tengo la herida así. Hinchada y dura. Ha salido como un bulto".

Con el paso de los días, Estela ha ido encontrándose mejor, pudiendo pasear por la casa e, incluso, salir a comer con sus amigas. Sin embargo, el cambio de aspecto de su cicatriz le ha hecho retroceder: "Me encontraba súper bien y ahora otra vez me duele la herida más que los últimos días".

Estela Grande enseña su cicatriz | Instagram

Además de actualizar su estado, la creadora de contenido ha pedido a sus seguidoras que han pasado por una cesárea que le cuenten sus experiencias: "Somos muchas a las que nos han hecho esto, así que contadme si os pasó algo parecido y qué hicisteis porfi".

Tras mostrar su preocupación, Estela Grande ha reaparecido en las redes sociales para explicar que todo apunta a que se trata de un seroma: "Es una especie de retención de líquidos en la zona (donde se ha extirpado tejido mediante cirugía). Entonces bien, bueno no pasa nada, es algo natural".

La influencer ha explicado que no puede tratarlo porque aún es muy pronto, ya que pasó por quirófano el pasado 18 de noviembre: "No hay que preocuparse porque me encuentro muchísimo mejor, aunque va por momentos durante el día". Habitualmente, este bulto tiende a desaparecer por sí solo, aunque hay casos en los que es necesario drenarlo con una aguja. De momento, solo queda esperar.