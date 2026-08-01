Paula Echevarría arropa a su madre en la difícil despedida de su padre Luis Ángel Echevarría, fallecido con 76 años

Después de una mañana complicada en el tanatorio de Candás, Paula Echevarría y su familia al completo se trasladaba a la iglesia de San Félix donde a las cinco de la tarde de este viernes se ha celebrado una misa funeral en el que le han dado el último adiós a Luis Ángel Echevarría. El padre de la actriz fallecía en Gijón el jueves a los 76 años.

Ha sido a la llegada de la familia al Templo cuando se ha visto cómo la actriz asturiana se ha convertido en el mayor apoyo de su madre junto a su hermano. Totalmente destrozada, Elena Colodrón no podía reprimir las lágrimas al recibir el pésame a la entrada de la iglesia. Agarrando a su madre de la mano con fuerza, también emocionada y agradeciendo las muestras de cariño, Paula, su madre y su hermano han accedido al interior de San Félix, seguidas de Daniella y el resto de la familia.

Miguel Torres, siempre discreto, ha sido uno de los encargados de portar el féretro de su suegro. Ha bastado una caricia entre Paula y él cuando la intérprete ha llegado, para mostrarle todo su amor en un momento en el que no hay consuelo para una familia que ha perdido su pilar y en concreto para una hija que ha perdido a su mayor admirador como ella misma contaba en sus redes sociales en el último Día del Padre.

A la salida de la iglesia y en un segundo plano, Torres ha brindado ese amor y ese apoyo a escasos centímetros del núcleo de los Echevarría. Pendiente de Paula, su suegra y su cuñado, el futbolista ha acompañado a la familia en esta despedida a Luis Ángel, una persona igual de discreta y que siempre será el primer hombre en la vida de Paula Echevarría.