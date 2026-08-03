Tana, acompañada de su padre, Fran Rivera, de Lourdes Montes y de dos de sus hermanos, para apoyar a Roca Rey

Tana Rivera y Andrés Roca Rey atraviesan uno de los momentos más sólidos de su relación, y así lo ha demostrado la hija de Francisco Rivera este fin de semana, con un gesto muy significativo. La joven reunió a buena parte de su familia en El Puerto de Santa María para acompañar al torero peruano en una de las corridas más esperadas del verano, en la que compartió cartel con Morante de la Puebla y Pablo Aguado.

La relación entre Tana y Roca Rey, que salió a la luz en abril de este año, se ha consolidado con el paso de los meses, y cada vez es más habitual ver a la joven acompañando al diestro en algunas de sus citas más importantes.

Fran Rivera, en la plaza de toros | Gtres

En esta ocasión, además de contar con la presencia de su padre, la hija de Eugenia Martínez de Irujo también estuvo acompañada por dos de sus hermanos pequeños, fruto de la relación de su padre con Lourdes Montes, quien también estaba en la plaza y con la que Tana mantiene una relación muy especial.

Fran Rivera y Lourdes Montes, con dos de sus hijos | Gtres

A su llegada a la plaza, Tana no ocultó la ilusión con la que afrontaba la jornada y se mostró convencida de que su novio firmaría una gran actuación. "Una tarde muy bonita", auguró antes de ocupar su localidad en los tendidos, donde vivió la corrida con una mezcla de emoción, nervios y orgullo.

Tana Rivera, en la plaza de toros | Gtres

Tras la corrida, las cámaras captaron a Tana Rivera llegando al hotel en el que se alojaba Andrés Roca Rey, todavía seria y con gesto contenido, después de una jornada cargada de emociones. La presencia de su familia y de sus amigos no fue suficiente para disipar del todo la preocupación con la que vivió la actuación del torero, aunque el brillante resultado final convirtió la tarde en un motivo de celebración para la pareja y su entorno más cercano.