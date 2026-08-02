El agradecimiento de Paula Echevarría tras la muerte de su padre: "Gracias de todo corazón a toda la gente que cuidó de mi padre en este largo y duro proceso"

Paula Echevarría continúa afrontando el duro golpe que ha supuesto la muerte de su padre, Luis Echevarría. Después de despedirse de él con un desgarrador mensaje en redes sociales, la actriz ha vuelto a pronunciarse a través de sus historias de Instagram para agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estos difíciles días.

"Gracias a TOD@S por todo el cariño que nos habéis dado estos días tanto a mí como a mi familia... nos habéis llenado el corazón de amor", escribe Paula junto a una imagen de un paisaje, visiblemente emocionada por el apoyo recibido.

La actriz también ha querido tener un recuerdo muy especial para todas las personas que cuidaron de su padre durante su enfermedad. En su mensaje menciona expresamente a los profesionales sanitarios del centro de salud de Candás, del HUCA y del Hospital de Jove, además de agradecer el trabajo de Tania, del Centro Polivalente de Candás, "por tirar de él con uñas y dientes".

Historia de Instagram de Paula Echevarría | Instagram

Por último, Paula ha dedicado unas palabras a quienes también estuvieron pendientes de su madre durante este complicado proceso. "Y a todos los que cuidasteis de la cuidadora, mi madre, que tanto os necesitaba", concluye, poniendo en valor el apoyo que también ha recibido su familia en estos meses.

Con este mensaje, la actriz ha querido devolver el cariño recibido y reconocer públicamente la labor de todas las personas que acompañaron a su padre y a los suyos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.