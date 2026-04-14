La reacción de Tana Rivera cuando se refieren al torero Roca Rey como "su pareja"

Los rumores alrededor de Tana Riverahan estallado con fuerza en los últimos días, y esta vez el foco apunta directamente al torero peruano Roca Rey. La hija de Fran Rivera ha sido vista recientemente en Guadalajara disfrutando de una tarde de toros en la que él era el gran protagonista, un gesto que ha hecho saltar todas las alarmas después de que hace días la periodista Pilar Vidal anunciase que son pareja. Lo que en un principio parecían simples coincidencias ha ido tomando forma hasta convertirse en uno de los posibles romances más comentados del momento.

Tana Rivera en la plaza de toros de Brihuega para apoyar a Roca Rey | Gtres

Lejos de confirmar o desmentir nada, Tana ha optado por tirar de naturalidad y sentido del humor cuando le han preguntado por el tema. "Yo siempre he ido a los toros", aseguraba, restando importancia añadiendo un "La verdad que los toros me corren por las venas" apoyándose en el peso de su apellido y su historia familiar. Y es que, siendo nieta de Cayetana Fitz-James Stuart y perteneciente a una de las sagas taurinas más importantes del país, su presencia en plazas no resulta extraña. Sin embargo, sus gestos, sonrisas cómplices y respuestas esquivas han dado mucho que hablar.

Cuando el periodista se ha referido a Roca Rey como "su novio", Tana Rivera ha puesto una mueca de extrañeza y ha optado por responder con un "Bueno, muchas gracias", además de soltar una carcajada y repetir las palabras del reportero: "Ahora tu pareja"; a lo que ella ha respondido entre risas: "Mi pareja".