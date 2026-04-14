SU RELACIÓN HA SIDO UNA SORPRESA
La reacción de Tana Rivera cuando se refieren al torero Roca Rey como "su pareja"
Después de que su padre, Fran Rivera, prácticamente confirmase la relación de su hija con Roca Rey. Tana Rivera ha desatado aún más los rumores y creencias sobre su nuevo romance con el torero peruano tras visitarlo en Guadalajara y ser fotografiados juntos. Y es que la sonrisa de Tana cuando escucha la palabra "pareja"...
Publicidad
Los rumores alrededor de Tana Riverahan estallado con fuerza en los últimos días, y esta vez el foco apunta directamente al torero peruano Roca Rey. La hija de Fran Rivera ha sido vista recientemente en Guadalajara disfrutando de una tarde de toros en la que él era el gran protagonista, un gesto que ha hecho saltar todas las alarmas después de que hace días la periodista Pilar Vidal anunciase que son pareja. Lo que en un principio parecían simples coincidencias ha ido tomando forma hasta convertirse en uno de los posibles romances más comentados del momento.
Lejos de confirmar o desmentir nada, Tana ha optado por tirar de naturalidad y sentido del humor cuando le han preguntado por el tema. "Yo siempre he ido a los toros", aseguraba, restando importancia añadiendo un "La verdad que los toros me corren por las venas" apoyándose en el peso de su apellido y su historia familiar. Y es que, siendo nieta de Cayetana Fitz-James Stuart y perteneciente a una de las sagas taurinas más importantes del país, su presencia en plazas no resulta extraña. Sin embargo, sus gestos, sonrisas cómplices y respuestas esquivas han dado mucho que hablar.
Más Celebrities
- Pablo Castellano, la "mina de exclusivas" que vuelve a avivar los rumores entre Tana Rivera y Roca Rey por una foto
- Isabel Jiménez y Raquel Perera, amigas de Sara Carbonero, arropan a la periodista tras la muerte de su madre
- Sara Carbonero da el último adiós a su madre, Goyi Arévalo: su pareja, José Luis Cabrera, un gran apoyo en el funeral
Cuando el periodista se ha referido a Roca Rey como "su novio", Tana Rivera ha puesto una mueca de extrañeza y ha optado por responder con un "Bueno, muchas gracias", además de soltar una carcajada y repetir las palabras del reportero: "Ahora tu pareja"; a lo que ella ha respondido entre risas: "Mi pareja".
Publicidad