Primeras palabras de Paula Echevarría tras la muerte de su padre: "Te pensaré cada día de mi vida"

Han sido unos días especialmente duros para Paula Echevarría. Desde que este 30 de julio falleciera su padre, Luis Ángel Echevarría, con solo 76 años, la actriz ha permanecido en Asturias junto a los suyos, refugiándose en su familia para afrontar uno de los golpes más difíciles de su vida.

Durante estos días se la ha visto completamente rota en el Tanatorio de Candás, donde recibió el cariño de familiares, amigos y vecinos que quisieron acompañarla en la despedida. Horas más tarde se celebró el funeral en la parroquia de San Félix de Candás, una ceremonia marcada por la emoción de sus seres queridos.

Paula Echevarría con su padre, Luis Echevarría Muñiz | Europa Press

Ahora, cuando han pasado las primeras horas del adiós, Paula ha encontrado fuerzas para romper su silencio en redes, donde ha compartido un emotivo vídeo junto a su padre acompañado de unas conmovedoras palabras.

"Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto... Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual... Ya nunca será el que era... porque me faltas tú, papi", escribe la influencer, dejando claro el enorme vacío que siente tras su pérdida.

"Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas... No me sueltes nunca, papá", añade antes de despedirse con un: "Te quiere 'tu piquiñina'".

Las palabras de Paula han recibido miles de mensajes de cariño en cuestión de minutos. Amigos, compañeros de profesión y seguidores han querido arroparla en este complicado momento.