Lola Orellana presenta por primera vez a su hija con una imagen junto al mar: se llama Azul y nació en junio

La familia Flores está viviendo una etapa de mucha felicidad. Lola Orellana, hija de la cantante Rosario Flores y del escultor Carlos Orellana, siempre ha mantenido su vida privada alejada de los focos, pero esta vez ha querido compartir con sus seguidores un pequeño momento de esta nueva etapa como madre.

La ocasión era muy especial: su hija Azul acaba de cumplir dos meses y, por primera vez, la artista ha publicado una imagen junto a ella, desvelando además el nombre que eligieron para la pequeña.

Aunque Lola Orellana no suele compartir detalles de su vida personal, la llegada de su primera hija ha sido un momento muy importante para toda la familia. Desde el nacimiento de la pequeña, la joven ha vivido estos primeros meses de maternidad en la intimidad, disfrutando de esta nueva etapa lejos de la exposición pública.

Rosario Flores junto a su hija Lola Orellana | Gtres

Una imagen junto al mar

Fiel a su sensibilidad artística, Lola Orellana ha elegido una forma muy personal de presentar a su hija. En la imagen, en la que el mar y la luz del sol tienen un gran protagonismo, aparece junto a la pequeña acompañando la publicación con unos versos escritos por ella misma: "Azul, vuelve a reflejar y fundido con el sol, reina un sueño de sonido a mar".

Unas palabras que reflejan la emoción de esta nueva etapa y que han despertado muchos mensajes de cariño por parte de sus seguidores. La publicación transmite la calma y la conexión con la naturaleza que la artista ha querido plasmar en este momento tan especial junto a su hija.

El significado del nombre Azul

Además de mostrar por primera vez a la pequeña, Lola Orellana también ha revelado el nombre que escogieron para ella: Azul. Un nombre poco habitual que conecta con la imagen elegida para esta presentación, protagonizada por el mar, el cielo y la luz.

Azul es un nombre asociado tradicionalmente con la tranquilidad, la serenidad y la libertad, y en los últimos años ha ganado popularidad entre quienes buscan nombres diferentes y con un significado especial.

Lola Orellana junto a su pareja Cosme Daniel de Juan | Gtres

En el caso de la hija de Lola Orellana, parece encajar además con la sensibilidad artística de su madre y con la forma en la que ha querido compartir este primer retrato familiar.

El mensaje de su tía Lolita

Como era de esperar, la publicación no ha tardado en recibir reacciones de sus familiares. Entre ellas, ha destacado especialmente el comentario de su tía Lolita Flores, que ha querido dedicarle unas bonitas palabras al ver la imagen de Lola junto a su hija.

"Las más bonitas", ha escrito la artista junto a la fotografía, un mensaje breve pero lleno de cariño hacia su sobrina y la nueva integrante de la familia.

La reacción de Lolita refleja la cercanía que siempre ha existido dentro del clan Flores, una familia muy unida que ha celebrado con ilusión la llegada de la nueva generación.

Azul llegó el pasado mes de junio

La pequeña Azul nació el pasado 2 de junio, una noticia que fue anunciada con mucha ilusión por su abuela Rosario Flores a través de sus redes sociales.

La cantante compartió entonces la alegría por convertirse en abuela, una nueva etapa que se suma a la larga historia de una familia marcada por la música y el arte.

Desde entonces, Lola Orellana ha estado disfrutado de estos primeros meses de maternidad. Ahora, con esta imagen junto al mar y coincidiendo con los dos meses de su hija, ha querido compartir una pequeña parte de la felicidad que está viviendo junto a ella.