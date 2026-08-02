Amaia Montero se sincera sobre cómo superó sus peores momentos: "Te puedes caer, pero tienes que levantarte"

Después de años alejada de los escenarios y de un largo proceso personal que la mantuvo apartada de la vida pública, Amaia Montero vive uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante regresó a La Oreja de Van Gogh en octubre de 2025, dieciocho años después de abandonar la banda, en una vuelta que llegó tras la controvertida salida de Leire Martínez y que desató una enorme expectación entre los seguidores del grupo. Desde mayo de 2026, la cantante lleva meses recorriendo España con la gira "Tantas cosas que contar Tour", con la que la banda celebra sus 30 años de trayectoria y el 25 aniversario de El viaje de Copperpot.

Junto a sus compañeros Xabier San Martín y Haritz Garde, la artista ha compartido con Europa Press una de sus reflexiones más personales sobre el camino que ha tenido que recorrer para volver a los escenarios. "Luchar, luchar, caerse. Porque te puedes caer, pero tienes que levantarte. Y volverse a levantar. Y volverse a caer y, por exasperante que parezca, volverse a levantar. Y así llegas. Así se llega. O por lo menos así he llegado yo", ha confesado, lanzando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles.

Amaia también ha explicado cómo ha aprendido a convivir con las críticas desde su regreso. "Procuro no hacer demasiado caso y concentrarme mucho en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que dar, y en lo que tenemos que dar todos en el escenario", ha asegurado. La cantante reconoce que era lógico sentirse insegura después de tantos años sin actuar, pero destaca la evolución que ha experimentado durante la gira. "Todo tiene su progresión y desde el primer concierto hasta los últimos ha habido una progresión muy positiva y yo me siento al 100% cómoda", ha afirmado.

El cariño del público ha sido, según admite, una de las claves de esta nueva etapa. "Voy por la calle y la gente me lo dice constantemente. Me dicen: 'Gracias por volver'. Y yo la verdad es que soy muy conmovida", ha revelado emocionada, dejando claro que el reencuentro con los seguidores de La Oreja de Van Gogh ha sido el mejor impulso para afrontar este nuevo capítulo de su vida y de su carrera musical.