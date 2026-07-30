El padre de Lamine Yamal reivindica su papel en el éxito de su hijo: "Su madre y yo hemos colaborado mucho"

Mounir Nasraoui ha vuelto a hablar de Lamine Yamal con el orgullo de un padre que ha acompañado de cerca la trayectoria del joven futbolista desde sus primeros pasos. En una entrevista concedida a Semana, el padre del internacional español ha querido poner en valor el papel que tanto él como Sheila Ebana, madre del jugador, han desempeñado para que el extremo del FC Barcelona pudiera llegar a lo más alto.

"Su madre y yo hemos colaborado mucho por nuestro hijo. Ojalá todos hagan igual para que lleguen muy lejos", ha asegurado Mounir, dejando claro que, pese a su separación hace años, ambos han remado en la misma dirección por el bienestar y el futuro de Lamine. Unas declaraciones con las que ha querido destacar la importancia de que los padres trabajen unidos por sus hijos.

Lamine Yamal junto a sus padres | Gtres

El padre del futbolista también ha reconocido que el camino no ha sido sencillo y ha explicado que siempre ha intentado ayudar a Lamine en todo lo posible porque "este mundo es muy difícil". Unas palabras con las que pone el foco en las dificultades que rodean el fútbol profesional y en el respaldo familiar que, en su opinión, ha sido fundamental para que su hijo se mantenga centrado y continúe creciendo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Estas declaraciones llegan apenas unas semanas después de que Mounir explicara públicamente el motivo por el que no pudo viajar a Estados Unidos para acompañar a Lamine durante el Mundial 2026. El padre del jugador reveló que padece epilepsia y que, por recomendación médica, prefirió seguir el torneo desde España para evitar cualquier complicación derivada de su estado de salud.

Mientras Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol mundial tras conquistar el Mundial con la selección española, su padre insiste en que detrás del éxito del joven hay años de sacrificio, esfuerzo y una colaboración constante entre ambos progenitores para que pudiera cumplir su sueño.