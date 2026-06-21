El enorme parecido de la princesa Charlotte con el príncipe Guillermo en esta foto con la que le felicita su 44 cumpleaños: "El mejor papá"

El príncipe Guillermo celebrará su 44 cumpleaños este domingo probablemente rodeado de su familia. Su mujer, Kate Middleton, le ha felicitado en esta fecha tan especial, que además coincide con el Día del Padre en Reino Unido.

Y lo ha hecho con una foto en la que el príncipe de Gales aparece junto a su hija, la princesa Charlotte, donde es evidente el enorme parecido físico que hay entre ambos. En los comentarios sus seguidores no dejan de insistir en que "parecen gemelos".

Junto a la tierna foto, Kate ha escrito: Feliz cumpleaños y feliz día del padre al mejor papá del mundo. Te queremos mucho, Kate, George, Charlotte y Louis.

El rey Carlos de Inglaterra tampoco ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a su hijo por su 44 cumpleaños y en las stories de su cuenta de Instagram ha publicado una foto de ambos.

"Feliz cumpleaños al Príncipe de Gales", se leía sobre la fotografía, que fue hecha en el Museo de Historia Natural de Londres en octubre de 2025.