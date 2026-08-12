¿El eclipse solar también afecta a la piel? Esto es lo que debes saber

Hoy, 12 de agosto, España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y, durante unos minutos, algunas zonas del país quedarán en una oscuridad poco habitual.

Sin lugar a dudas, se trata de un espectáculo que invita a levantar la mirada al cielo, pero que también recuerda la importancia de mantener ciertos cuidados frente a la radiación solar.

Aunque la principal recomendación durante un eclipse está relacionada con la protección de los ojos, la piel tampoco debería quedar en un segundo plano. Y es que el hecho de que el cielo se oscurezca temporalmente no significa que desaparezca la radiación solar.

De hecho, la protección frente al sol debe mantenerse como un gesto imprescindible incluso durante jornadas en las que las condiciones de luz sean diferentes a las habituales. La radiación ultravioleta continúa llegando a la superficie terrestre y puede contribuir al envejecimiento prematuro, la aparición de manchas y otros daños cutáneos.

Mujer aplicándose protección solar en el rostro | Magnific

Protector solar imprescindible en el eclipse

Una de las principales dudas que puede surgir ante un acontecimiento como este es si realmente es necesario utilizar protector solar cuando el cielo comienza a oscurecerse. La respuesta es sí. La reducción de la luminosidad que percibimos durante un eclipse no equivale a una desaparición de la radiación ultravioleta.

Por eso, si se va a pasar tiempo al aire libre para contemplar el fenómeno, conviene aplicar el fotoprotector antes de salir de casa. Lo recomendable es optar por un producto de amplio espectro, especialmente apostar por un SPF 50.

Mujer aplicándose protección solar en el rostro | Magnific

Además, no basta con aplicarlo únicamente en el rostro: cuello, escote, orejas, hombros y manos son algunas de las zonas que suelen quedar más expuestas y que, precisamente, acostumbramos a olvidar de aplicar protección.

Un fenómeno extraordinario

El eclipse de hoy, día 12 de agosto, será especialmente significativo para España, puesto que será el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica desde 1905. La totalidad podrá contemplarse desde diferentes puntos del país y tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde.

La expectación es máxima y son muchas las personas que ya preparan sus planes para disfrutarlo al aire libre. Sin embargo, la emoción por contemplar este fenómeno no debería hacer que olvidemos las recomendaciones básicas de protección.

Mujer aplicándose protección solar en el rostro | Magnific

Las autoridades sanitarias insisten, además, en que nunca se debe mirar directamente al sol sin protección ocular específica durante las fases parciales del eclipse, ya que hacerlo puede provocar lesiones graves e irreversibles en la vista.

Así que, además de preparar las gafas homologadas para disfrutar del espectáculo con seguridad, merece la pena incluir un último imprescindible en el bolso: el protector solar. Porque aunque durante unos minutos parezca que el sol desaparece, la protección de la piel sigue siendo necesaria.