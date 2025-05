El emotivo mensaje de Mar Flores a su sobrina, Laura Matamoros, "como madre por un rato"

Mar Flores y Laura Matamoros han vuelto a demostrar la buena relación que mantienen, esta vez han compartido una experiencia muy especial. Tía y sobrina se han enfrentado juntas a uno de los desafíos deportivos más exigentes del momento, la competición Hyrox. Aunque no han ganado, han dejado claro que lo más importante ha sido enfrentarse a este reto juntas y conseguir superarlo.

Mar Flores ha publicado tras la competición un emotivo mensaje acompañado de un vídeo en el que aparece abrazando a Laura tras completar el reto. La modelo ha dejado claro que el objetivo no era ganar, sino hacerlo juntas: "No vine a ganar, vine a llegar con ella. Como tía, como madre por un rato. Compartir el camino y el esfuerzo estos meses. Porque lo importante no era la meta, sino que cruzáramos juntas", ha escrito.

Laura no ha tardado en responderle públicamente con un comentario agradeciéndola su apoyo y demostrando el cariño que siente por ella: "Solo puedo dar las gracias por ayudarme a estar y tirar desde el principio hasta el final, y hacerme sacar fuerzas de donde no tenía. Te quiero".

Hyrox es una competición de fitness que exige tanto resistencia física como mental. La prueba consiste en completar 8 kilómetros corriendo, intercalados con 8 estaciones de ejercicios físicos. Es decir, se corre un kilómetro y justo después, se realiza una prueba de fuerza o resistencia, así hasta completar todo el circuito. Un reto que no está al alcance de cualquiera y que ambas han decidido afrontar juntas.

Desde que decidieron apuntarse a esta competición tanto Mar como Laura han estado compartiendo en sus redes sociales sus entrenamientos. En ellos se puede ver la complicidad, esfuerzo y constancia con la que se estaban preparando para este reto.

Ambas anunciaron en Instagram hace tres meses que se habían inscrito a Hyrox Barcelona, con la ilusión de superarlo como equipo. Y aunque para Mar no era la primera vez, ya que participó en octubre del año pasado, en esta ocasión ha sido especial porque lo hacía con su sobrina.

Mar también ha querido compartir sus sensaciones tras la prueba en una publicación en la que ha reconocido que no todo salió como esperaban: "Hay días en los que toca sacar fuerza de donde no la hay. Hyrox Barcelona fue uno de esos días: contratiempos, retos inesperados y el doble de esfuerzo, sin poder seguir nuestra estrategia. Pero así es el camino de quienes no se rinden: seguimos luchando, seguimos avanzando, porque la verdadera fuerza se mide en los momentos difíciles".

Aunque no han ganado, han demostrado que lo importante va mucho más allá del resultado. Han compartido meses de entrenamiento, han reforzado su relación y han dado ejemplo de esfuerzo, constancia y deportividad. Porque, como bien ha dicho Mar, la meta no era llegar primeras, era llegar juntas. Y eso, sin duda, lo han conseguido.