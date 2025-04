Mar Flores habla sobre la última vez que ha visto a su nieto, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Mar Flores fue una de las invitadas estrella en la entrega de los premios Gentlemans Day by Luxury Spain. Una gala en la que fueron premiados Héctor Colonques, presidente de Porcelanosa; los hermanos Torres, chefs Estrellas Michelín; Kike Sarasola, presidente de la cadena Room Mate Hoteles; el doctor Javier de Benito, y el futbolista Marc-André Ter Stegen.

El impresionante look de Mar Flores | Gtres

Allí, la modelo habló con la prensa de su faceta como abuela, de la que siempre se muestra reacia a hablar, pero confirmó que, como a cualquier abuela, a ella también se le cae la baba con el pequeño Carlo: "Yo creo que a la hora de tener nietos, a todos nos pasa eso".

Además, desveló que su nieto "ya tiene 5 meses" y que "está fantástico". Mar también quiso zanjar los rumores que ha habido en estos meses de una posible mala relación con su hijo y dejaba claro que ve a su nieto: "He ido a verle ayer antes de venir y la verdad que es que me muero cada vez que le veo. Pero no te digo nada que no te digan otras abuelas".

Mar Flores atendiendo a la prensa | Gtres

Unas declaraciones que demuestran que está feliz de la nueva etapa que está viviendo y que los ve y pasa más tiempo con ellos de lo que muchos se piensan...