Elsa Anka desvela el nombre del bebé que están esperando su hija Lidia Torrent y Jaime Astrain

A finales del pasado mes de marzo Lidia Torrent y su pareja Jaime Astrain anunciaban que estaban esperando un hijo en común tras tres años de relación.

Una noticia que a su madre, Elsa Anka, le pilló "por sorpresa" pero que ha confesado que ha llenado de felicidad a toda la familia. La presentadora ha acudido a la fiesta por el décimo aniversario de Beso Beach celebrada este jueves por la noche y las cámaras de Europa Press han querido preguntarle por el embarazo de su hija.

Lidia Torrent y Jaime Astrain | Gtres

"Sí, me pilló por sorpresa, es súper agradable, o te puedes imaginar, encantada feliz. Sobre todo porque veo que ellos están tan felices que no sé la felicidad es contagiosa", revelaba Elsa con mucha emoción.

"El embarazo lo está llevando muy bien o es una chica que se cuida es una persona muy tranquila, muy amorosa y lo está llevando muy feliz en cuanto a consejos y recomendaciones, las mínimas. Y no me pregunta porque yo me acuerdo que se llena tanta gente, la cabeza de cosas, algunas tan graciosas, otras son absolutamente prescindibles, con lo cual si te preguntan dices pero si no pasan, mejor nada", decía sobre como estaba llevando el embarazo su hija.

Así se llamará el hijo de Lidia Torrent y Jaime Astrain

Elsa Anka también ha querido desvelar ante las cámaras el nombre que llevará su nieta, ¡y es que se llamará como ella": "Me hace mucha ilusión que se llame como yo. Estoy feliz, encantada y se me hace muy especial todo. La verdad es que no sé, es algo tan bestia de emoción que no puedo más que decirte que estoy saltando de alegría".

