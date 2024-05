La carta más desgarradora de Joaquín Torres a su madre: "El vacío hoy es más desolador"

Joaquín Torres está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida desde que tuviera que ser intervenido en varias operaciones tras un accidente de moto.

Poco después, el arquitecto hizo frente a la muerte de su madre, en cuyo funeral vimos muy afectado. Esta situación ha hecho mella incluso en su relación con Raúl Prieto, quien, según declaró Torres, "sufre por verme sufrir y yo sufro por ser una carga".

Es por ello, que durante este Día de la Madre, Joaquín haya echado más en falta que nunca a su madre, a la que ha dedicado una desgarradora carta en sus redes sociales.

Joaquín Torres en el funeral de Fernando Fernández Tapias | Gtres

"En toda mi existencia, es la primera vez que no voy a celebrar el día de la madre con ella, y el vacío hoy es más desolador, si cabe, que el vacío que siento a diario. Hoy la pena es tan profunda, tan dolorosa, que casi no puedo respirar. He recurrido a la química para conseguir soportarlo. Mamá, ¡te echo tanto de menos! Y ojalá hubiera hecho mas cosas contigo en mi vivir. Ojalá te hubiera abrazado más y mejor. Ojalá hubiera sido más y mejor para ti. Se que para ti, sobre todo en los últimos 3 años, yo, junto Andres y Maite, lo fuimos todo y tu gratitud era tan inmensa como inmerecida...", lamentó en su Instagram.

"Mamá, todos los días hablo contigo. Sé que no habrá respuesta, pero me ayuda porque pienso que tal vez estés ahí cerca a mi lado en silencio. Te quiero mamá, te quiero porque no puedo imaginar un ser humano mas excepcional, y una madre la cual dar amor, fue el motor se su vida. Tengo que aprender a vivir con tu ausencia, pero aún no sé cómo hacerlo. Me hablan que tengo que vivir mi luto y que el tiempo ayuda a curar el dolor. Pues necesito que pase ese tiempo", continuó.

"Gracias mamá, gracias por cada segundo, minuto, hora, entregado. Gracias por tu ejemplo y gracias por quererme como yo soy, repleto de defectos, miedos, vergüenzas y debilidades. Jamás te olvidaré. Y ojalá exista otra dimensión que me permita estar cerca de ti para siempre... TE AMO", finalizó el arquitecto.

La carta de Joaquín Torres a su madre en Instagram | Instagram @acerojoaquintorres

Hace unos días, al menos, tuvo una buena noticia, ya que recibió el alta hospitalaria después de estar 8 días ingresado y 5 operaciones. Así, Joaquín tiene por delante una larga recuperación tanto mental como física en la que el cariño de sus seres queridos será fundamental.