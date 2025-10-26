Diego Simeone se convierte en abuelo a los 55 años: Gianluca anuncia el nacimiento de su primer hijo con Eva Bargiela

Diego "el Cholo" Simeone, a sus 55 años, se ha convertido por primera vez en abuelo: su hijo Gianluca ha sido padre de su primer hijo junto a su pareja, la modelo Eva Bargiela.

El hijo de entrenador del Atlético de Madrid lo ha anunciado a través de una publicación de Instagram. "25.10.25. El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor", escribía junto a una fotografías del recién nacido. En ellas se puede ver a Eva Bargiela abrazando al bebé, mientras Gianluca Simeone acompaña, visiblemente emocionado, a la modelo. Unas instantáneas de lo más tiernas y que rápidamente han recibido decenas de miles de likes y comentarios de familiares, amigos y seguidores.

La pareja anunció el pasado mes de mayo a través de sus redes sociales la feliz noticia de que iban a ser padres. "Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo", explicó Eva en Instagram.

Diego Pablo Simeone también ha querido expresar su emoción y alegría a sus seguidores. Prueba de ello son las primeras palabras que ha empleado para dar la bienvenida al menor. "Esos piececitos... que alegría nos van a dar".