La Princesa Leonor asume el protagonismo en su llegada a Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo ejemplar

Los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han llegado tars los Premios Princesa de Asturiasa Valdesoto, en el concejo de Siero dentro del principado de Asturias, donde la heredera de la Corona entrega el Premio al Pueblo Ejemplar con el que fue reconocida esta parroquia tras presentar su candidatura durante 21 ediciones.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar | EFE

A su llegada, la familia real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

Los reyes y sus hijas han recorrido numerosos espacios de Valdesoto, que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios, comenzando por la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII y sede de una de las asociaciones culturales donde se han representado las tradiciones, costumbres y gastronomía de antaño (Valdesoto d'ántañu).

La princesa Leonor en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar | Gtres

Entre las riquezas culturales que han sabido trasmitir de generación en generación en esta parroquia destacan Les Carroces, desfile que se celebra desde hace más de medio siglo el lunes después del segundo domingo de agosto.

La reina Letizia y la infanta Sofía en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar | EFE

En este pueblo será donde la princesa Leonor dé un paso más en su creciente protagonismo en estos actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias al pronunciar por primera vez el único discurso del acto, de tal forma que ya no habrá palabras del rey, como era habitual hasta este año.