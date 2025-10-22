Las hijas de Paula Echevarría, Nieves Álvarez y Laura Ponte recrean fotos de las portadas que protagonizaron sus madres

ELLE España ha llevado a cabo un proyecto de lo más original y emotivo: hacer que las hijas de tres de las mujeres más elegantes del panorama nacional repliquen algunas de las sesiones más míticas de sus madres para la revista. Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría; Bianca Severini, hija de Nieves Álvarez; y Laura Gómez-Acebo, hija de Laura Ponte, se han puesto delante de la cámara para rendir homenaje a sus progenitoras.

"Ellas replican algunas de las imágenes más míticas de sus madres en las páginas y portadas de ELLE, reinterpretándolas con una fuerza y frescura propias", explica la publicación.

Además de la divertida comparación entre los posados de las madres y las hijas, la revista también ha charlado con esta nueva generación de nombres con pedigrí para conocer sus aspiraciones y cómo ven a sus madres más allá de los focos.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría

La revista describe a "Dani", como le gusta que la llamen, como una chica sencilla, con los pies en la tierra, que "no se siente especial" porque sus padres sean Paula Echevarría y David Bustamante. De hecho, ni siquiera se ve capaz de escuchar la música de su padre o ver las series que ha protagonizado su madre: "se me hace violento".

A sus 17 años, tiene claro que por ser una nepo baby no tiene por qué ser modelo, cantante o actriz. No obstante, ha posado como toda una profesional en esta sesión tan especial, en la que ha homenajeado a su madre recreando una foto de 2013.

Daniella Bustamante para Elle | Instagram

En su charla con ELLE, Daniella explica que le encanta disponer del armario de su madre, a quien considera "como una mejor amiga", aunque se parecen tanto que a veces eso les lleva a discutir. No obstante, ambas comparten un gran sentido del humor que les ayuda a superar las situaciones tensas. "Yo soy incluso más intensa que ella", explica Dani.

En cuanto a cómo es Daniella, sabemos que le gusta la moda y que, por ahora, tiene pensado estudiar marketing y explotar su creatividad. Además, es una enamorada de su pueblo, Candás, donde pasa los veranos y algunos fines de semana, junto con su grupo de amigos. Sin embargo, tiene claro que es una chica de ciudad y que se queda con Madrid.

Bianca Severini y Nieves Álvarez

Bianca, a sus 18 años, no ha dudado en ponerse ante los focos de ELLE para recrear la portada que protagonizó su madre en noviembre de 1999, con un cuello de plumas y mostrando una imagen de su ojo maquillado en azul. "Estoy orgullosa de poder representarla, sé el referente que es mi madre en su profesión por todo lo que ha conseguido, sin embargo, para mí es una madre normal", ha explicado a la revista.

Bianca Severini para Elle | Instagram

Además, ha confesado que es una "niña de mamá" y que siempre que la lía, Nieves evita discutir con ella: "Tenemos una relación muy especial, aunque es exigente también".

La hija de Nieves Álvarez y Marco Severini estudia Derecho en CUNEF y en un futuro quiere opositar a notaría. No obstante, también tiene otros objetivos, como trasladarse a vivir a Italia durante una temporada y trabajar en algo relacionado con la moda.

Sea cual sea su futuro, lo que tiene claro es que seguirá el consejo que siempre le ha dado su madre: "Trata a todo el mundo con una sonrisa y sé agradable. Ah, y cada viernes por la noche me repite lo mismo: diviértete, pero con cabeza".

Laura Gómez-Acebo y Laura Ponte

Laura, o "Lali" como la llaman en casa, asegura que su madre era "una madre del montón" para ella, y que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha descubierto lo importante que es en el mundo de la moda: "Encontrarme fotos de ella en campañas increíbles, ver que ha desfilado para Valentino, por ejemplo, o trabajado con mujeres como Naomi Campbell, me sigue chocando…".

La hija de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo tiene 19 años y acaba de empezar segundo de ADE y Relaciones Internacionales. No obstante, aún no tiene claro a qué se quiere dedicar en un futuro, solo sabe que va a "hacer mil cosas". Una inquietud que ha heredado de su madre, "que tiene un don para todo lo creativo y es muy despierta".

Poco se esperaba, por ejemplo, que recrearía para ELLE una foto que hizo su madre en 2020. "El mundo de la moda no es que me mueva mucho, no es para mí", ha asegurado a ELLE. Sin embargo, tiene un gran conocimiento de bolsos de lujo, los cuales, si puede, le coge prestados a su madre, tía o abuela.

Laura Gómez-Acebo para Elle | Instagram

A su madre la describe como una persona "superserena" que "siempre dice las cosas con delicadeza y transmite mucha paz", en cambio, ella se ve "mucho más bruta" y suele guardarse sus sentimientos. Aun así, asegura tener una buena autoestima gracias a las herramientas que Laura Ponte le ha transmitido.