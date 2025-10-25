Antena 3 Logo Antena 3
EN LA ENTREGA DE PREMIO AL PUEBLO EJEMPLAR

El perfecto look otoñal de la Princesa Leonor para un día rural: Mono denim y chaqueta oversize de ante

La princesa Leonor ha lucido un look perfecto para este otoño en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar, en Valdesoto.

El look otoñal de la princesa Leonor en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025

Vídeo: Europa Press I Foto: Gtres

Europa Press
Publicado:

Después de la celebración de los Premios Princesa de Asturias, la familia real se ha trasladado hasta el asturiano pueblo de Valdesoto donde la princesa Leonor ha asumido todo el protagonismo en el acto.

Además, Leonor ha apostado por un look que define muy bien su personalidad: cómoda, sencilla y con prendas que son tendencias.

Haciendo match con la Reina Letizia y la Infanta Sofía, la Princesa de Asturias también ha lucido un estilismo vaquero, pero a diferencia de ellas ha sido con un mono denim oscuro, que poco ha podido mostrar debido a las condiciones climáticas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025
La princesa Leonor y la infanta Sofía en Valdesoto, Premio Pueblo Ejemplar 2025 | Gtres

Doña Leonor se ha rendido a las últimas tendencias este otoño y ha escogido para la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 una chaqueta de ante en color camel oversize, que ha combinado con unos botines marrones.

Al contrario que su hermana, que ha llevado su melena suelta y ligeramente ondulada, la Princesa Leonor ha optado por una coleta que le recogía el pelo y le aportaba luz a su rostro, estilizando aún más todo su conjunto.

