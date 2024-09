Diego Matamoros, sobre cómo es su relación con su ex, Marta Riumbau, y qué hay detrás de sus últimas fotos juntos

Este jueves se estrenaba en Madrid la nueva película de Tim Burton, Bitelchús Bitelchús, la secuela de la película original que llega a las pantallas 36 años después de que se estrenase la primera. Un film que muchos ya consideran como el mejor trabajo del director y de la famosa actriz italiana, Monica Belluchi.

Un estreno al que han acudido un gran número de famosos, entre ellos, Diego Matamoros.

Diego Matamoros, en un estreno en Madrid | Gtres

El hijo de Kiko Matamoros ha reaparecido ante los medios en este estreno en Madrid después de que en marzo de este año anunciase, a través de las redes sociales, su ruptura con Marta Riumbau. Poco después, la influencer anunciaba que se iba a convertir en madre soltera a través de un proceso de inseminación.

Diego Matamoros y Marta Riumbau | Gtres

Han pasado ya 5 meses desde que Diego hiciese pública la ruptura... Pero, ¿tiene ganas de volver a enamorarse? El hijo de Kiko ha respondido así de sincero a esta pregunta que le lanzaba Europa Press durante el photocall: "Yo no tengo ahora mismo ganas de meterme en ninguna relación, me aguanto yo solo. Estoy disfrutando de mis lobos, de mi vida, mis amigos, mi trabajo sobre todo. Muy centrado en el trabajo. O sea que ahora mismo no tengo tiempo a nuevas cosas".

Quien sí parece que ha encontrado el amor es su hermana, Laura Matamoros, junto a Antonio Revilla: "Está falling in love, sí, total. O sea que está muy contenta, la veo muy feliz y eso es lo importante. Los dos están muy felices".

Diego Matamoros posando ante los medios | Gtres

Y, ¿cómo se lleva el actualmente con su exnovia, Marta Riumbau? Pues por lo que ha contado, la expareja parece que mantiene una relación maravillosa que se ha transformado de amor a amistad: "La verdad que nos llevamos muy bien. Y bueno, está en la recta final del embarazo, o sea que ya le queda nada. En todo lo que puedo le ayudo y tenemos muy buena amistad, somos amigos y eso es lo que queda". Sobre las imágenes que recientemente fueron captados de ellos juntos, Diego ha reconocido que fue solo una coincidencia: "Justo estaba por allí yo".