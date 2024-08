POR FIN JUNTOS

Primeras imágenes de Laura Matamoros y Antonio Revilla tras hacer oficial su relación

Laura Matamoros y Antonio Revilla ya no se esconden. La pareja ha llegado a Madrid, después de unas románticas vacaciones y no han querido esconder su amor. Aunque ha salido por separado del aeropuerto, no han dudado en besarse, sabiendo que la prensa les estaba grabando.