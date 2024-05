Marta Riumbau desvela cuánto dinero se ha gastado para poder ser madre

Marta Riumbau está realizando una gran labor como influencer al compartir abiertamente su experiencia en el camino hacia la maternidad. La creadora de contenido catalana decidió en enero convertirse en madre soltera y, desde que anunció su embarazo, ha documentado cada etapa de su proceso. Su objetivo es ofrecer apoyo e información a todas las mujeres que enfrentan dificultades para quedarse embarazadas o que desean ser madres sin una pareja.

En su último Reel, Riumbau ha respondido a todas las preguntas que le han hecho sus seguidoras acerca de la "vitrificación, proceso, precios y experiencias", para poder arrojar un poco de luz sobre un tema que genera muchas dudas e incertidumbres. Además, ha compartido sus consejos sobre cómo prepararse emocional y físicamente para el proceso, destacando la importancia de contar con un buen equipo médico y de apoyo.

Cuánto le costó congelar óvulos

Una de las preguntas que más le han repetido a Marta Riumbau ha sido cuánto le ha costado el proceso para convertirse en madre. "Depende de la clínica, pero yo os puedo contar lo que me ha costado a mí", empieza respondiendo la influencer.

"Os hablo de vitrificar, que es lo que más me estáis preguntando y es de lo que hemos hablado. Es dos mil y pico el tratamiento y, luego, la medicación. Depende de cuánto estés, porque a veces necesitas un poquito más, pero contad con mil y algo. Yo en mi caso me lo tuve que hacer dos veces, y luego ya el otro proceso". Por lo tanto, la congelación de óvulos, en su caso, superó los 6.000 euros.

Riumbau también explica los costos adicionales que hay que tener en cuenta hasta llegar al objetivo final del proceso, el embarazo: "Hay que tener en cuenta también que para llegar al final, digamos una fecundación, tienes que vitrificar y desvitrificar. Son dos procesos que pagas. Si tú directamente haces la estimulación ovárica, te sacan los ovocitos y pasas al otro proceso, te estás saltando pasos, con lo cual, es más económico. Ese proceso yo creo que son… no lo sé porque no me lo he hecho de esa forma, pero serán como unos 7.000 y algo, más la medicación".

Además, Marta aborda la posibilidad de acceder a estos tratamientos a través de la Seguridad Social: "Tanto la inseminación como la fecundación entran por la Seguridad Social siempre y cuando cumplas una serie de requisitos. Lo que no sé si entra solo la vitrificación".

Preguntada también por el dolor, la creadora de conteido pide a sus seguidoras que no tengan miedo, ya que para llevar a cabo la extracción de óvulos te duermen.

Así comenzó todo

El camino de Marta Riumbau hacia la maternidad comenzó hace unos 4 años, cuando la influencer fue a informarse sobre la vitrificación de óvulos y le detectaron endometriosis. Luego le hicieron una ecografía en la que descubrieron que su reserva ovárica era muy baja para su edad y la prueba de la hormona antimülleriana (AMH), que permite saber cuál es la reserva ovárica real, lo confirmó.

Fue entonces cuando Riumbau se convenció de que iniciaría el procedimiento de vitrificación de óvulos, pues toda su vida ha tenido claro que quiere ser madre y quería asegurarse de que, el día que quisiera quedarse embarazada, tendría esta opción disponible si de forma natural no lo conseguía. El primer proceso comenzó en junio de 2022 y el segundo, en marzo de 2023.

En enero de 2024 fue cuando, tras romper definitivamente su relación con Diego Matamoros, decidió desvitrificar los óvulos e intentar convertirse en madre soltera mediante la Fecundación In Vitro (FIV). Sobre esta parte del proceso, lo que más curiosidad ha generado entre sus seguidores ha sido la donación de esperma.

"El donante siempre es anónimo, por lo menos aquí en España, a no ser que de repente pactes con algún amigo tuyo, con algún conocido que sea obviamente esa persona el donante. Pero si tú escoges que sea de un banco de semen, eso es totalmente anónimo. Lo que hacen es que se parezca lo máximo posible a ti. En mi caso fue raza caucásica, de pelo liso, moreno, ojos verdes y altura, pues un poco más que yo. No se puede escoger absolutamente nada más", ha explicado sobre el semen que se ha utilizado para fecundar sus dos óvulos -el segundo está congelado por si, en un futuro, Marta quiere darle un hermanito o hermanita al bebé que está esperando-.