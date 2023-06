Isabel Gemio reivindica la "inhumana" situación de algunas personas dependientes después de que su hijo haya estado ingresado casi un mes

Este último mes no ha sido fácil para Isabel Gemio. La presentadora ha hecho frente a la hospitalización de su primogénito Gustavo, a quien adoptó hace 25 años y actualmente tiene 26, debido a la distrofia muscular de Duchenne que padece, una enfermedad degenerativa que comenzó a manifestarse cuando apenas tenía dos años.

Un ingreso que se ha prolongado un total de 20 días tras el que ahora, una vez pasado el susto a juzgar por las palabras que la periodista ha compartido en redes sociales, "después de la tormenta, llega la calma", ha querido hacer una denuncia pública respecto a aquellos que tienen a algún familiar enfermo o con alto grado de dependencia con una importante reflexión que ha acompañado de unas imágenes suyas paseando por la playa.

Isabel Gemio posa junto a sus hijos Gustavo y Diego en el photocall | GTRES

"Me siento afortunada y más fuerte", ha asegurado pese a no salir nunca "igual después de cada tormenta" y ha agradecido los "cariñosos mensajes" que ha recibido estos últimos días. Y aunque reconoce que "por esta ventana" tan solo le gusta dejar "cosas agradables", lo cierto es que "quienes tenéis a alguien cercano enfermo, sabéis que no todos los días son azules y soleados. Esos que no mostramos. Por ello, valoramos tanto cuando se recupera la normalidad, y podemos descansar".

"Ojalá, también podáis hacerlo quienes estáis en circunstancias parecidas. Sé de personas que no pueden dejar de cuidar a su hijo, a su madre... Por ello, es tan importante que las personas dependientes tengan un asistente personal. Es inhumano que toda responsabilidad caiga en el entorno familiar", ha inmortalizado.

Por último, le ha reclamado a la clase política el no hablar de ello "ni aún estando en campaña electoral. Ni de que vayan a rebajar las listas de espera de quienes han solicitado ayudas de la ley de dependencia", ha concluido en la publicación que se ha llenado de mensajes entre los que ha destacado el, por desgracia, "cuánta razón".