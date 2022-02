David de Gea se queda sin palabras ante el impresionante posado de Edurne

Lo ha vuelto a conseguir. Da igual qué ropa se ponga, cómo se maquille o qué peinado luzca, Edurne enamora a todos con cada aparición e instantánea que comparte. La cantante está de celebración y es que hace unos días se conoció la noticia de que la gira de su nuevo trabajo musical daba comienzo en la capital española.

Será en el Teatro Eslava donde la madrileña hará su primera parada el próximo mes de abril. Poco después de empezar la primavera, la artista llenará de colores brillantes y al ritmo de su música las salas de conciertos, de igual modo que ya lo hecho en su Instagram, donde el amarillo, el naranja y el rojo, se han convertido en el centro de su nuevo proyecto. Unos tonos cálidos que acompañan a su voz a la perfección.

Este disco, y la gira que llevará a cabo Edurne, son una vuelta a los escenarios tras la pandemia que obligó a cancelar este tipo de eventos. 'Catarsis', el título que ha elegido la madre de Yanay, la niña que nació fruto de su relación con el futbolista David De Gea, viene genial para estos tiempos que estamos viviendo, ya que como afirmaban los griegos, la catarsis es una purificación, una forma de eliminar y liberar los recuerdos que alteran nuestra mente.

Sin miedo, la cantante regresa con más fuerza que nunca y se atreve con todo, tanto a nivel musical, como estético. Si bien es cierto, a la joven de 36 años todo le queda estupendo. Hemos podido verla cambiar los estilos de su melena y sus atuendos, pero en cada apuesta acierta con creces.

Dejando atrás su cabello liso, la madrileña opta para esta ocasión por el pelo ondulado, un toque natural que deja ver su melena salvaje conquistando a sus casi 2 millones de seguidores, y como no, a su pareja, quien no ha podido resistirse a comentar la publicación del amor de su vida alabando lo bien que le sienta todo y dando su aprobación a este nuevo look.

Ya habíamos podido ver algún adelanto, donde los rizos eran el hilo conductor de esta sesión de fotos para el disco, y con los que ha sorprendido a todos con su foto. Vestida con un top negro de escote halter anudado en el cuello y con unos flecos que caen sobre su tonificado vientre Edurne posa presumiendo y anunciando lo que está por venir.

"¡No os podéis imaginar las ganas que tengo! ¿Qué tema no puede faltar? ¿A qué ciudad os gustaría que fuéramos? ¡Contadme! ", ha escrito junto a la fotografía la concursante de 'OT' intentando conocer los deseos de sus fans que más que dar sus preferencias han respondido con mensajes de cariño y halagos hacia lo guapa que está. Siguiendo las últimas tenencias de la temporada, Edurne opta por el flequillo, abierto y con una longitud manejable que puede ser considerado el más manejable, tanto en pelo rizado, como liso.

"Qué guapísima ", ha comentado la modelo Marisa Jara. "Woooow", añadía Elena Galera, pareja del también futbolista Sergio Busquets, que se sumaba al "Es que waoo" de la cantante Nia Correia justo antes de que De Gea compartiera el emoticono en el que todos pensaron al contemplar la belleza de Edurne: un fuego compartido y repetido entre los más de 35 mil 'me gusta' que ha conseguido la cantante.

