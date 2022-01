Edurne revela el sorprendente talento para la música que tiene su hija Yanay

El pasado mes de marzo, la cantante Edurne y el futbolista David de Gea, daban la bienvenida a la pequeña Yanay. Desde entonces, Edurne ha estado inmersa en un proyecto musical, y dando la bienvenida al año 2022, daba la gran noticia de su regreso al mundo de la música, con la presentación de su nuevo disco 'Catarsis Deluxe', que contiene además, seis temas inéditos.

La madrileña revelaba a Gtres, en la presentación de este nuevo proyecto, que había sido el disco más especial que había hecho a lo largo de su carrera: "Catarsis ha sido para mí un disco muy especial, ha coincidido todo en plena pandemia. Después de todo este año, tenía la sensación de que a este disco no le he dado todo lo que se merecía, se me ocurrió hacer una reedición con temas nuevos. Estoy muy contenta por haberle dado un plus de cariño. Es el disco más especial y más personal que he sacado. Me he involucrado al 100%, me he sentido libre, he estado en todas las facetas que componen la producción de un disco. Hay canciones dedicadas a mi hija y a mi pareja".

Sin embargo, no ha resultado un camino fácil para la cantante, compaginar el cuidado de la pequeña Yanay con el trabajo, ha sido una tarea bastante complicada: "Es duro poder compaginar mi profesión con la maternidad. La maternidad te exige mucho, dedicarle tu vida a una persona que depende de ti. Tengo a mis padres que me ayudan muchísimo, me dan esta libertad, tampoco me gustaría dejar de lado mi profesión pero soy muy afortunada. Mis padres adoran a su nieta".

A pesar de todo, Edurne confesaba que estaría muy feliz en el caso de que Yanay quisiera dedicarse al mundo de la música en el futuro: "Le pongo mucha música, pero sí que es verdad que le canto y le noto que le gusta mucho". Además, la cantante aprovechaba para contar el talento musical que tiene su pequeña: "Hay canciones en concreto que ya escucha los primeros acordes y las identifica. Yo alucino, ¿cómo es posible que con tan solo escuchar la primera nota sepa que canción es?".

"Yo feliz, lo que ella quiera ser la apoyaré a muerte. Si se dedicara a la música me haría mucha ilusión, sería la continuidad y podríamos hacer algo juntas, sería lo más. Al final cada uno decide lo que quiera ser, quiero que la música esté en su vida", aclaraba la cantante mostrándose muy receptiva con la idea de que Yanay se dedique en un futuro al mundo musical.

De hecho Edurne mencionaba que la pequeña la acompañaría en su nueva gira, todo lo posible: "Si puedo se vendrá conmigo, ojalá, me encantaría. En todo lo que pueda llevármela, estará seguro". A pesar de que aún no ha asistido a ningún estudio de grabación para ver a su madre trabajo: "De momento no ha venido a ninguna grabación porque era muy pequeñita y prefería que estuviera en casa más tranquila", pero está claro que en cuanto crezca un poco se la llevará a todas partes.

