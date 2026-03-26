David Bustamante, sin "vértigo" ante los 18 años de su hija Daniella: "Se está haciendo una mujer maravillosa"

David Bustamante está de celebración. El cantante ha cumplido 44 años este 25 de marzo y lo hace con la agenda llena y el corazón tranquilo. "Tengo una vida superplacentera con mi gente", confiesa el artista a Europa Press. El cantante asegura que su mayor secreto para haber encontrado esta estabilidad es saber "pinchar la burbuja" de la fama en cuanto se baja del escenario para refugiarse en la normalidad de su hogar y sus amigos de siempre.

Orgullo de padre: "No hay vértigo"

Sin duda, la fecha que David tiene marcada en rojo en el calendario este 2026 es el 17 de agosto. Ese día, su hija Daniella alcanzará la mayoría de edad. A diferencia de lo que muchos podrían esperar, Bustamante asegura que afronta este momento con total serenidad: "No hay vértigo. Vas quemando etapas y disfrutando de lo vivido. Mi preocupación es darle las herramientas para que ella vuele del nido y construya su propia historia".

El artista cántabro define a su hija con una gran admiración y orgullo de padre: "Se está haciendo una mujer maravillosa, responsable y cariñosa". David revela que Daniella ya tiene claro su camino, sabe qué quiere estudiar y a qué universidad asistir. Eso sí, lanza una petición firme de cara a este verano, cuando ya sea mayor de edad: "Es una niña, espero que os portéis bien y que no la persigáis mucho cuando cumpla los 18".

David Bustamante | Europa Press

"Media vida" con Yana Olina

Si algo define el momento vital de David es la estabilidad absoluta junto a Yana Olina. Aunque a veces se olvida el tiempo que llevan juntos, la pareja suma ya casi nueve años de relación. "Es que llevamos media vida juntos. Es mi mejor amiga, la persona con la que comparto cada día 24/7 y lo pasamos muy bien juntos. Es inmejorable", afirma con una ilusión evidente.

Lo más importante para el artista es la armonía que se respira en su entorno, destacando la excelente relación entre Daniella y las parejas de sus padres: "Son amigas, parecen coleguis. Lo primero es nuestra hija y tenemos muy buena relación los cuatro", explica, dejando claro que la madurez familiar es, sin duda, su mayor éxito.

Un gran año en lo profesional

En lo profesional, Bustamante tampoco pisa el freno. Tras el éxito de su Inédito Tour, el cántabro seguirá recorriendo España este verano, con citas especiales como la de Menorca en agosto.

Pero el plato fuerte llegará a finales de año: se meterá en la piel de un personaje icónico protagonizando el musical El Zorro en el madrileño Teatro de La Latina. "Va a ser un año intenso", concluye el cumpleañero.