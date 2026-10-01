DULCEIDA ACLARA LA SITUACIÓN
Dulceida responde a la salida de influencers de su agencia de representación
La creadora de contenido ha defendido la situación actual de la agencia, IN Management, que fundó junto a su madre, y ha asegurado que los cambios de perfiles forman parte de la evolución habitual de cualquier empresa.
Publicidad
Dulceida ha querido poner contexto a las últimas salidas de influencers de IN Management. La creadora de contenido fue preguntada por esta cuestión durante los Premios Forbes, donde defendió públicamente el momento que atraviesa la agencia y aseguró que, a nivel interno, se encuentran mejor que nunca.
"Creo que es lo más normal del mundo que en una agencia haya rotación, que perfiles entren y se vayan", explicó Dulceida, quitando importancia a las recientes bajas y recordando que IN Management lleva una década trabajando en el sector. La influencer destacó además que se trata de una de las primeras agencias de representación de creadores que surgieron en España.
Dulceida también se mostró sorprendida por algunas informaciones que han circulado en los últimos meses. "Entiendo que es goloso que esté mi nombre detrás, estoy alucinando un poco con todas las mentiras que han salido y la desinformación", aseguró.
Durante la entrevista también salió a relucir la relación personal que mantiene con algunas de las creadoras que han tomado otros caminos profesionales. Entre ellas, Susana Molina, que actualmente cuenta con su propia empresa y gestiona directamente sus proyectos.
La fundadora de IN Management quiso remarcar, además, la filosofía con la que nació la agencia. Según explicó, siempre han apostado por mantener un número reducido de perfiles para poder trabajar con ellos de una manera cercana y personalizada, lejos de la intención de representar a cientos de creadores.
Más Celebrities
“Internamente estamos mejor que nunca y ha habido cambios muy buenos”, concluyó Dulceida.
Publicidad