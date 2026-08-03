Carlota Casiraghi cumple 40 años: repasamos sus mejores looks de los últimos años

La gran referente de estilo de la realeza europea Carlota Casiraghi cumple hoy 40 años. A lo largo de las últimas dos décadas, la hija de la princesa Carolina de Mónaco ha demostrado que la elegancia no entiende de modas pasajeras, construyendo su imagen ya admirada en el panorama internacional.

Lejos de los estilismos excesivos, Carlota ha sabido encontrar el equilibrio entre la sencillez y el lujo. Sus apariciones públicas, ya sea en los actos oficiales del Principado de Mónaco, en el Baile de la Rosa o en los desfiles de las grandes casas de moda, siempre generan expectación. No es casualidad que firmas como Chanel la hayan convertido en una de sus grandes embajadoras.

Con motivo de su 40 cumpleaños, repasamos algunos de los looks más memorables que ha lucido a lo largo de los últimos años. En este artículo hacemos un recorrido por la evolución de un estilo que continúa siendo fuente de inspiración para amantes de la moda de todo el mundo.

Carlota Casiraghi | Gtres

2026: sencillez y elegancia

Este último año, Carlota Casiraghi ha vuelto a demostrar que no hacen falta estilismos recargados para convertirse en un referente de moda. Fiel a su estilo discreto, la royal ha apostado en numerosas ocasiones por camisas combinadas con vaqueros de corte recto o amplio, un conjunto coronado como uno de los grandes imprescindibles del momento.

Lejos de reservar los vaqueros para los looks más informales, Carlota los ha elevado con prendas de líneas depuradas y accesorios cuidadosamente elegidos. Camisas blancas, de rayas o en tonos neutros, junto a zapatos de vestir o botas de piel, han protagonizado algunos de sus estilismos más comentados.

Carlota Casiraghi | Gtres

Con estas apariciones, la monegasca ha reafirmado una de las tendencias más fuertes del año: el regreso del binomio camisa y vaqueros como uniforme perfecto para cualquier ocasión. Un look versátil, atemporal y fácil de recrear que, una vez más, lleva su sello de estilo.

Carlota Casiraghi | Gtres

2025: dos looks de Chanel

Si hubo un año en el que Carlota Casiraghi volvió a demostrar su estrecha relación con Chanel, fue en 2025. La monegasca firmó dos de sus estilismos más comentados, ambos con el sello de la maison francesa y con esa elegancia atemporal que define su forma de vestir.

El primero fue un mono de tweed en blanco y negro con bordados en rosa, una propuesta que reinventa uno de los tejidos más emblemáticos de Chanel. Con cuello camisero, manga francesa y un pantalón de corte recto con pequeñas aberturas en el bajo, el diseño conseguía estilizar la figura sin renunciar a la comodidad.

Carlota Casiraghi | Gtres

Meses después, durante el pistoletazo de salida de la Semana de la Moda de París, volvió a acaparar todas las miradas con otro impecable total look de Chanel. En esta ocasión apostó por un vestido satinado color marfil con escote palabra de honor, corte imperio y drapeado, que completó con un largo abrigo negro de tweed.

Carlota Casiraghi | Gtres

2024: alta costura y estilo boho

En 2024 volvió a dejar claro que Chanel es mucho más que una firma en su armario. Como embajadora, protagonizó algunos de sus estilismos más elegantes del año, apostando por diseños que combinaban la tradición de la alta costura con detalles boho.

Uno de los looks más comentados fue un vestido perteneciente a la colección alta costura Primavera/Verano 2022 de Chanel. De inspiración lencera, el diseño destacaba por los bordados de lentejuelas en el cuerpo y una pronunciada abertura en la falda, elementos que realzaban la silueta.

Carlota Casiraghi | Gtres

El otro vestido del año, también de Chanel, era blanco y que reunía algunas de las tendencias del momento. El diseño, de falda acampanada y gran abertura, incorporaba una enagua de tul deshilachada que aportaba un aire bohemio. Los pliegues y el volumen de la falda hacían un sutil guiño a la estética de los años setenta.

Carlota Casiraghi | Gtres

2023: transparencias, plumas y glamour

En 2023, Carlota Casiraghi mostró su faceta más sofisticada y atrevida con dos estilismos que no pasaron desapercibidos. Sin renunciar a la elegancia que la caracteriza, la royal demostró que también sabe arriesgar con diseños llenos de personalidad en las citas más exclusivas del calendario.

Su paso por la Met Gala fue uno de los momentos más destacados del año. Eligió un vestido negro semitransparente con lazos en la parte frontal y el bajo de la falda. Un diseño que jugaba con las transparencias, combinando sensualidad y sofisticación y confirmando su capacidad para adaptarse al carácter más rompedor del evento sin perder su esencia.

Carlota Casiraghi | Gtres

Meses antes, en el tradicional Baile de la Rosa, volvió a confiar en Chanel con un vestido lencero rosa. El diseño, adornado con pequeños bordados metalizados y rematado con plumas en el bajo, desprendía un aire romántico y refinado que completó con unos largos guantes y un bolso acolchado de la firma francesa.

Carlota Casiraghi | Gtres

2022: color y glamour

Durante 2022, Carlota volvió a demostrar la versatilidad de su estilo con dos propuestas completamente diferentes, pero igual de elegantes.

Uno de sus estilismos más recordados fue un llamativo vestido corto de Chanel, de manga larga y estampado multicolor, una propuesta alegre y sofisticada que demostraba que los colores vibrantes también tienen cabida en los looks de invitada.

Carlota Casiraghi | Gtres

Para el Festival de Cannes volvió a confiar en la maison francesa con un impecable vestido largo en azul medianoche, sin mangas, con cuello halter, espalda descubierta y una falda de rematada con una discreta cola.

Carlota Casiraghi | Gtres

2021: transparencias y estilo estival

A lo largo del año alternó estilismos de inspiración romántica con otros más relajados, demostrando que la elegancia también puede encontrarse en las propuestas más sencillas.

Uno de sus looks más llamativos fue un vestido de la colección Primavera/Verano 2021 de Chanel. Confeccionado en seda y con un estampado multicolor, el diseño jugaba con las transparencias gracias a un forro de largo midi que dejaba entrever las piernas. La espalda completamente escotada aportaba el toque más sofisticado.

Carlota Casiraghi | Gtres

En otra de sus apariciones públicas, la monegasca apostó por una propuesta mucho más veraniega con un vestido de tirantes, corte recto y falda de volantes, que completó con un bolso de mano de Chanel. Un look sencillo, fresco y elegante que demostraba, una vez más, que no necesita extravagancia para convertirse en una referencia de estilo.

Carlota Casiraghi | Gtres

Así pues, Carlota Casiraghi ha demostrado que su estilo va mucho más allá de las tendencias pasajeras. Su capacidad para combinar la elegancia clásica con guiños a la moda actual, la han consolidado como una de las royals mejor vestidas del mundo.