Fran Rivera aclara por qué no se ha puesto en contacto con su hermano Kiko tras el ictus que ha sufrido

La recuperación de Kiko Rivera sigue siendo uno de los asuntos que más interés despierta en el entorno de la familia Pantoja. Después del ictus que sufrió a finales de julio y que obligó a su ingreso durante varios días en un hospital de Sevilla, el DJ ya se encuentra en casa, donde continúa con su proceso de rehabilitación acompañado por sus seres queridos. En los últimos días, el propio Kiko ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que su evolución está siendo positiva y agradeciendo el apoyo recibido tanto por parte de su familia como de sus amigos.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja | Gtres

Mientras continúan las especulaciones sobre el papel de Isabel Pantoja durante esta nueva etapa y sobre el acercamiento que habría protagonizado con su hijo, Fran Rivera ha sorprendido al desvelar a la prensa que todavía no ha conseguido hablar con Kiko desde que se conoció su problema de salud.

A la entrada de la plaza de toros, en Cádiz, el diestro fue preguntado por la situación y si había intentado ponerse en contacto con él: "Pues mira, no he hablado con él, le he llamado y debo de tener mal el teléfono, así que si me podéis dar el teléfono suyo lo agradecería".

Fran Rivera, en la plaza de toros | Gtres

El vínculo entre Fran y Kiko Rivera ha atravesado diferentes momentos a lo largo de los años, marcados por la compleja historia familiar que une a los Rivera y a los Pantoja. Sin embargo, en situaciones delicadas como la que atraviesa ahora el DJ, ambos han demostrado en otras ocasiones que saben dejar a un lado las diferencias para apoyarse mutuamente.

Por ahora, Kiko Rivera continúa recuperándose en su domicilio y centrado en su rehabilitación, mientras su entorno más cercano mantiene el hermetismo sobre su evolución diaria.