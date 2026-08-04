Meghan Markle cumple 45 años: el consejo de Harry que transformó su forma de ver las dificultades

El 4 de agosto marca un día muy especial para Meghan Markle, que celebra su 45 cumpleaños en un momento de estabilidad tanto en el plano personal como profesional.

A lo largo de los últimos años, la duquesa de Sussex ha vivido una etapa marcada por importantes cambios. En todo ese camino, el príncipe Harry se ha convertido en uno de sus mayores apoyos. Más allá de su relación como pareja, el duque de Sussex es también la persona en la que más confía y a quien suele recurrir cuando necesita un consejo.

De hecho, fue él quien le regaló una enseñanza que cambió su forma de afrontar los momentos más difíciles y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una auténtica filosofía de vida. Te contamos todos los detalles sobre este gran consejo en este artículo.

Meghan Markle y el príncipe Harry | Gtres

Un consejo que nació entre las nubes

Meghan compartió esta reflexión hace apenas unos días en Los Ángeles, durante la presentación del documental Cookie Queens, del que ella y el príncipe Harry son productores ejecutivos.

Preguntada por la forma en la que consigue mantener la motivación en los momentos complicados, la duquesa recordó unas palabras que su marido le dijo hace años y que nunca ha olvidado.

Meghan Markle y el príncipe Harry | Gtres

Ese consejo tiene su origen en la etapa en la que Harry sirvió durante diez años en el Ejército británico como piloto de helicóptero. Durante aquellos tiempos aprendió una lección que terminó marcándolo: "Incluso si hay una tormenta, encima de la tormenta el sol siempre brilla".

Una reflexión para momentos difíciles

Aquella metáfora se quedó grabada en Meghan y, según explicó ella misma, sigue recurriendo a ella cuando atraviesa situaciones complicadas. Para la duquesa, recordar esas palabras le ayuda a tomar distancia y a poner las dificultades en perspectiva.

Al mirar atrás y recordar otros obstáculos que ya ha conseguido superar, le resulta más fácil entender que los malos momentos son temporales. Por muy intensa que parezca una tormenta, siempre hay luz al otro lado. Una idea que le permite recuperar la calma y seguir adelante con otra actitud.

Meghan Markle y el príncipe Harry | Gtres

Apoyo mutuo

La complicidad entre los duques de Sussex también se refleja en las enseñanzas que comparten. Del mismo modo que Harry transmitió a Meghan esta manera de afrontar las dificultades, él mismo ha contado en varias ocasiones cuál ha sido una de las lecciones más importantes que ha aprendido de su esposa: mantenerse siempre fiel a la verdad.

Según ha explicado el príncipe, actuar con honestidad aporta tranquilidad y evita el desgaste de tener que sostener versiones que no se corresponden con la realidad. Un principio que ambos han intentado mantener mientras hacían frente a la presión mediática y a los desafíos que han marcado su vida en los últimos años.

Meghan Markle y el príncipe Harry | Gtres

Una etapa de estabilidad

Con motivo de su 45 cumpleaños, Meghan inicia una nueva etapa respaldada por la experiencia y por el apoyo de su familia. Más allá de sus proyectos profesionales, la duquesa afronta este nuevo año con una visión más serena, apoyándose en una enseñanza que un día le transmitió Harry y que hoy sigue teniendo muy presente.

Porque, como aprendió gracias a su marido, incluso cuando la tormenta parece no dar tregua, siempre hay un lugar donde el sol sigue brillando.