¿Cómo cambia la leche materna tras el parto? Estas son sus tres fases

Del 1 al 7 de agosto se celebra anualmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta conmemoración la fijaron en 1992 la OMS, UNICEF y la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) para concienciar sobre las ventajas de la lactancia materna y fomentar espacios seguros donde las madres puedan dar el pecho con comodidad, ya sea en el ámbito social o en el laboral.

El tema de la semana es diferente cada año y este 2026 está dedicado al "seguimiento del progreso y la evolución del impacto de la lactancia materna en la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza", explican los promotores en la página web. Explican que la lactancia materna "salva vidas", garantiza a los bebés una nutrición óptima y asegura un buen desarrollo y una buena salud a lo largo de su vida.

Los objetivos que se han marcado para este año son informar sobre la importancia de amamantar, implementar políticas que aseguren la lactancia materna e impulsar la mejora de la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia.

Con motivo de esta iniciativa, nos vamos a fijar en las diferentes fases por las que pasa la leche materna. Y es que una de las razones que explican estos beneficios es el cambio que experimenta a lo largo de los días y semanas después del parto.

Mujer amamantando a su bebé | Pexels

Fases de la lactancia materna

La leche materna evoluciona constantemente para adaptarse a las necesidades del bebé en cada momento, desde las primeras horas de vida hasta que deja el pecho. A continuación, vamos a ver cuáles son las diferentes fases por las que pasa.

El calostro

Espeso y de un color amarillento, se produce durante el embarazo y sale entre el segundo y el cuarto día tras el parto. Según explica el Hospital Joan XXIII de Tarragona desde su página web, el calostro es "rico en proteínas, vitaminas solubles, minerales e inmunoglobulinas". Todo ello ayuda a reforzar el sistema inmunitario, favorece la maduración del aparato digestivo y contribuye a la expulsión del meconio, las primeras deposiciones del pequeño.

Si las condiciones son las normales, es usual que el calostro salga en pequeñas cantidades. Aunque parezca poco, hay que tener en cuenta que el estómago del bebé también es muy pequeño.

Mujer amamantando a su bebé | Pexels

La leche de transición

Después del calostro, llega lo que se conoce como subida de la leche. Esta nueva leche materna se llama de transición y cambia su composición para adaptarse al crecimiento del recién nacido y sus necesidades energéticas. Desde el centro sanitario catalán especifican que contiene "altos niveles de grasa, lactosa y vitaminas solubles en agua".

Quien experimenta también un cambio es la madre, ya que aumenta la cantidad de leche producida y muchas mujeres notan los pechos más llenos, calientes y tensos.

La leche madura

Es la última fase y dura entre las dos primeras semanas y hasta el fin de la lactancia. "La composición de esta varía a lo largo de la toma, siendo rica en agua y azúcar al principio y terminando con una mayor cantidad de lípidos al final".

En la misma toma, el agua es perfecta para hidratar al bebé, mientras que la grasa ayuda que quede saciado.