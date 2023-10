Críticas a Marta Lozano por posar con la mano en la tripa estando embarazada

La popular influencer y empresaria Marta Lozano, se ha convertido en el centro de una polémica en las redes sociales tras compartir fotos de su asistencia a la boda de Marta Pombo. La controversia gira en torno a la pose elegida por Lozano, quien ha sido criticada por poner su mano en su incipiente tripa de embarazada, una acción que algunos consideraron que "sobra".

En las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Marta Lozano posa con un elegante conjunto de dos piezas de Pronovias -compuesto por un top peplum con escote bardot y una falda recta hasta las rodillas- con su mano descansando delicadamente sobre su vientre. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, y muchos usuarios de las redes sociales se expresaron negativamente sobre la elección de vestido y de pose.

Uno de los comentarios más destacados decía: "Parece una señora de 70 años y la mano en la tripa ya cansa". Otro usuario escribió: "No me gusta y lo de la mano en la tripa, no sé, las mujeres embarazadas no van siempre con la mano ahí puesta, le sobra". Estos y otros comentarios similares inundaron los comentarios de la publicación de Marta Lozano, generando una discusión acalorada sobre el tema, puesto que también hay muchos de sus seguidores que salieron en su defensa: "Os invito a que antes de hacer un comentario os planteéis si se lo haríais a alguien que estuviese delante y el para qué del mismo".

La respuesta de Marta

A través las stories de Instagram, Marta Lozano ha hecho una profunda reflexión sobre este tipo de comentarios negativos, compartiendo una story de su prima, la influencer Inma Cebreiro, que ha sido criticada por lo mismo.

"Vivimos en la era de criticar por redes sociales y se dicen unas cosas y de unas maneras que nadie se atrevería a decir en directo. Esta persona que le ha puesto a mi prima este mensaje me da que pensar que a aparte de tener algún tipo de problema para andar enviando este tipo de mensajes un domingo… no ha estado nunca embarazada", comienza su texto.

Y continúa con la explicación lógica por la cual tanto ella como Inma posan tocando su tripa en muchas fotos: "Es un acto inconsciente que nos sale a la mayoría de mujeres embarazadas, porque sabes que tienes a tu bebé justo en tu barriga… En fin, que esto ofenda de tal manera da mucha pena… Y a este tipo de gente solo espero que alguien le ayude".

Story | Instagram @martalozanop

Será un niño

Una semana antes de la boda, Marta Lozano y su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, desvelaron el sexo del futuro bebé: será un niño y se llamará como su padre, Lorenzo. La pareja tuvo su fiesta "gender reveal" en la que no faltó un pastel, globos y cañones de humo de color, es este caso, azul.

"Ya decía yo que te veía muy guapa", comentó Rocío Osorno al respecto. Y Violeta Mangriñán, que había apostado porque sería niña, como la que está esperando ella, reconoció su divertido fallo de