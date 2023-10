Marta Lozano confiesa lo que está sufriendo con el embarazo: "Pensaba que todo era más fácil"

Marta Lozano está viviendo una de las etapas más importantes de su vida. La influencer revelaba hace unos días que estaba embarazada y, junto a su marido, el odontólogo Lorenzo Remohi, lo hacía con un emotivo vídeo en Instagram en el que no podía evitar derramar lágrimas de felicidad.

Sin embargo, en el embarazo no todo es tan idílico como parece en un primer momento y Marta lo ha dejado bien claro en su última aparición. Acompañada de su pareja en el evento de su propia firma de cosmética, Glowfilter, ha contado cómo está llevando los primeros tres meses.

Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la empresaria ha confesado que estas primeras semanas las está llevando "fatal".

"Me ha pillado con vómitos, náuseas y cosas de estas, pero bueno, todo se pasa y ahora estoy mucho mejor", ha compartido, no sin asegurar que "pensaba que te quedabas embarazada y era todo más fácil".

Marta Lozano | Novamás

A pesar de estas dificultades, Marta no ha escondido la gran ilusión que siente ante esta experiencia tan especial junto a Lorenzo: "Pero bueno, estoy muy contenta, que es buena motivación y él aguantándome".

Junto a ello, han comentado que todavía no saben el sexo del bebé, aunque no se ponen de acuerdo con sus deseos: "Yo quiero niño y ella niña". Lo que sí tienen claro es el nombre si es niño: "Lorenzo, clarísimo y si es chica, no lo sabemos".

Por último, Marta ha explicado cómo ha llevado guardar el secreto durante estos meses: "Pues mira, justo nos ha pillado en verano que estábamos más relajados de trabajo y eventos, y es que siempre te dicen que te esperes un poquito para que vaya bien y hasta que no hemos tenido la confirmación, pues hemos guardado el secreto".

Una noticia de la que muchas de sus compañeras no pudieron contener su alegría como María y Marta Pombo, Violeta Mangriñán, Rocío Osorno, Dulceida, Anita Matamoros, Laura Escanes, Cristina Pedroche, Alexandra Pereira y un largo etcétera.