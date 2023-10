Así han sido comentados los vestidos de las influencers invitadas a la boda de Marta Pombo

Una localización de ensueño, un espectacular vestido de novia y las invitadas más famosas de las redes sociales. La boda de Marta Pombo y Luis Zamalloa ha sido el evento más comentado de este fin de semana, y como en toda gran celebración, no han faltado vestidos de invitada dignos de una alfombra roja.

A continuación repasamos las mejores galas de María Pombo, María Fernández Rubíes, Teresa Andrés Gonzalvo y otras it girls lucieron en el fiestón que se montó en el restaurante madrileño La Borda del Mentidero.

El vestido 2 en 1 de María Pombo

Como hermana de la novia, María Pombo tenía la obligación de estar espectacular en el día de su boda y no falló. La madre de Martín y de Vega se enfundó un espectacular vestido de la marca española Redondo Brand, con escote palabra de honor y decorado con unas lazadas hechas del mismo tul que se convertía en falda al llegar a las piernas. María eligió un favorecedor tono verde salvia a conjunto con los modelitos de sus hijos-. En cuanto a las joyas, optó por dos collares de oro blanco y diamantes de la firma Bárcena.

María Pombo y su familia | GTRES

¿Y por qué hablamos de 2 en 1? Porque llegó un momento en el que la hermana más famosa de las Pombo no podía guantar ni un minuto más con los tacones y, para no ir arrastrando el vestido, el diseñador, Jorge Redondo -que también acudió como invitado-, se lo cortó convirtiéndolo en un minivestido perfecto para arrasar en la pista de baile. Lo mejor es que María se puso la falda a modo chal y le quedó un segundo look espectacular.

Story | Instagram @mariapombo

Lucía Pombo y Teresa Ribó, también de Redondo Brand

Las otras dos invitadas más importantes, la hermana mayor y la madre de la novia, tampoco fallaron con sus elecciones. Lucía se puso un vestido rojo midi, con una abertura frontal en la pierna, adornada con botones, y con cuello halter que se convertía en bufanda

Y Teresa, se visitó con un traje rosa hecho en satén que llevaba bordadas unas sutiles flores en tonos champagne. Ambos trajes fueron diseñados por Jorge Redondo.

Lucía Pombo y Teresa Ribó | GTRES

El criticado vestido de Marta Lozano

Una de las invitadas cuyo look fue de los más comentados fue Marta Lozano. Vestida de Pronovias, la influencer posó orgullosa con su incipiente barriga de embarazada. Sin embargo, su vestido -un conjunto de dos piezas compuesto por un top peplum con escote bardot y una falda recta hasta las rodillas- recibió críticas por ser demasiado "de señora", cuando, lo cierto, es que era de lo más elegante. Muy adecuado para la ocasión.

Marta Lozano | GTRES

Teresa Andrés Gonzalvo, sin pasar frío

En la misma línea que Marta, su mejor amiga, Teresa eligió otro outfit de Lady Pipa muy elegante y clásico, en su caso, un dos piezas compuesto por un vestido largo ajustado y una chaqueta cropped de terciopelo color burdeos. El toque definitivo, una pamela color crudo que combinaba con el bolso y los zapatos.

Teresa Andrés Gonzalvo | GTRES

El vestido todoterreno de María García de Jaime

La opción de María García de Jaime fue una de las más inteligentes, puesto que iba elegante y cómoda a la vez. Llevó un vestido azul marino de Ganni ancho, por encima de las rodillas y manga corta abullonada. Para restarles sobriedad al look, añadió un bolso estampado en tonos verdes y azules.

María García de Jaime | GTRES

María Fernández Rubíes, la más original

Otro vestido que ha llamado la atención ha sido el de María Fernández Rubíes. La influencer también llevó un diseño de Redondo Brand, un minivestido gris, con escote palabra de honor y una extravagante falda en forma de flor hecha con un tejido satinado del mismo tono que el resto del vestido. El bolso lila en forma de corazón de Chanel le dio un toque aún más original al outfit.

Natalia Coll, con pantalones

La influencer Natalia Coll fue una de las pocas invitadas que optó por un mono. En su caso, un diseño marrón con detalles metalizados de la firma Luis Berrendero. De corte ajustado y con pantalón acampanado y con una capa de gasa a conjunto, esta vestimenta hacía a Natalia aún más estilizada y esbelta.