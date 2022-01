María Pombo muestra el resultado de su reducción de pecho

El pasado martes, la influencer María Pombo pasaba por quirófano para someterse a su tan deseada reducción de pecho, así lo anunciaba a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 2,3 millones de seguidores: "la reducción de pecho tan deseada por fin ha ocurrido esta mañana".

Horas más tarde, su marido Pablo Castellano, publicaba una historia en su cuenta de Instagram en la que decía mientras grababa a Pombo:"¿Qué tal se encuentra usted?, aparte de estar increíblemente guapa", a lo que María respondía: "Hinchada pero muy bien. Pronostico bueno, supongo", dejando así tranquilos a todos los seguidores de la pareja que se habían mostrado preocupados.

Tras un tiempo desconectada de las redes, la influencer regresaba para grabar una serie de historias de Instagram en las que se la puede ver en casa y con el pecho completamente vendado: "Ya en casita. Gracias por vuestros mensajes". Pombo aún no ha desvelado cuántas tallas se ha reducido, pero si ha contado que la zona aun está muy inflamada y que el resultado final no se podrá apreciar al completo hasta pasados seis meses. Ha confirmado que se encuentra bien, que no le duele, y que solo siente una especie de agujetas en la zona operada.

María Pombo en casa tras la operación | Historias de Instagram María Pombo

Los motivos de su reducción de pecho

La influencer aprovechaba para responder a sus seguidores, la pregunta que más le han hecho durante los último días: los motivos por los que decidió operarse. "Tener mucho pecho a veces es muy bonito, a mí mi pecho me encanta, llevo teniendo pecho desde los 13 años y es algo, una cualidad mía que me gusta lo que pasa es que ha llegado un punto en el que se ha sobrepasado sobre todo después del embarazo de Martín que, aparte de que me creciera, se me vació por arriba y bueno, como os podéis imaginar ahí hay menos músculo y más piel con lo cual mucho más difícil de controlar, más peso que tiene que soportar mi cuello y más dolor de cabeza", comenzaba diciendo.

María Pombo con copa F de sujetador durante el embarazo de Martín | Historias de Instagram María Pombo

Seguía contando: "Entonces bueno por comodidad pura y dura lo he decidido así. Fui un día a ver al doctor y decidimos que en enero me operaría porque yo tengo menos trabajo en enero e iba a estar más tranquila y todavía quedan otros seis meses para ponerme otro bikini, ir a la playa y que no me diese el sol directamente en todas las cicatrices".

