María Pombo muestra emocionada los primeros pasos de su hijo Martín

El pasado 27 de diciembre el pequeño de la familia cumplió un año y María Pombo y Pablo Castellano lo celebraron por todo lo alto. Ahora, la influencer ha compartido muy emocionada un vídeo en sus redes sociales donde muestra los primeros pasos de su pequeño Martín.

2021 fue un año muy especial para María Pombo, que ha disfrutado cada momento como madre, y parece que 2022 también se le presenta muy bien. Enero le ha dejado a la influencer el gran regalo de ver los primeros pasos de su hijo pequeño.

"Con ustedes, Martini ya anda" puso María en sus historias de Instagram, donde hemos podido ver a Martín andando a muy buen ritmo y con mucho estilo.

Pablo Castellano también ha querido publicar el video en su cuenta de Instagram, como papá orgullo que es. Pero también ha enseñado la parte "menos buena" de que Martín ya ande: ahora alcanza a todas partes y no para de hacer travesuras.

"¿Qué estás haciendo con las cosas de mamá?" le preguntaba Pablo Castellano a Matín, que estaba jugando con el joyero de María Pombo. "Tú, sinvergüenza, ya verás cuando venga mamá y lo vea todo tirado" continuaba diciendo Pablo en tono cariñoso.

Recuperándose de su operación

Hace unos días, María Pombo mostró por fin los resultados de su reducción de pecho. Aunque todavía no ha desvelado cuántas tallas se ha reducido, ha contado que la zona aún está muy inflamada y que el resultado final no se podrá apreciar al completo hasta pasados seis meses. Ha confirmado que se encuentra bien, que no le duele, y que solo siente una especie de agujetas en la zona operada.

Maria Pombo decidió hacerse la reducción de pecho ya que, tal y como ella dijo, "tener mucho pecho a veces es muy bonito, es una cualidad mía que me gusta, lo que pasa es que ha llegado un punto en el que se ha sobrepasado sobre todo después del embarazo de Martín que, aparte de que me creciera, se me vació por arriba".

