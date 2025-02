Cecilia Gómez reconoce que no mantiene ningún contacto con su ex, Fran Rivera: "Cada uno va tomando su camino"

Cecilia Gómez ha reaparecido ante los medios después de mucho tiempo sin verla en eventos públicos. La famosa bailaora ha acudido al estreno de la serie Su Majestad, en Madrid. Tras su paso por el photocall, Cecilia ha dedicado unos minutos a la prensa y se ha sincerado sobre el momento que vive.

Después de años muy complicados donde ha tenido que pasar hasta en cinco ocasiones por quirófano debido a problemas de cuello y espalda, Cecilia tuvo que reinventarse y ahora está encantada con su nueva vida y su nueva profesión de coach: "Fue todo lo de la lesión, este cambio de vida. Sí, me operaron de cuello, se complicó muchísimo y estuve sin andar bastante tiempo. Entonces, todo este proceso necesitaba volver a la vida y volver a hacerlo con ganas, con fuerza y encontrar un camino nuevo".

Cecilia Gómez posando para los medios | Gtres

Cecilia también ha hablado sobre el buen momento personal al lado de su novio, César González de la Riva, un detective privado al que conoció en un plató de televisión: "Estoy feliz, feliz. La verdad es que he encontrado la estabilidad, la tranquilidad. Nos hemos conocido además en un momento muy bueno para los dos el encontrarnos y espero que sea para toda la vida".

Muy cercana con la prensa, Cecilia también se ha pronunciado sobre una de sus exparejas más famosas, Francisco Rivera, que dentro de unos meses volverá a ser padre junto a su mujer, Lourdes Montes. Aunque como ella misma ha confesado, no mantiene apenas relaciones con sus exparejas: "No tengo contacto y son muchos años ya". Pero reconoce que no mantienen relación no por nada especial sino por circunstancias de la vida: "No, porque en la vida cada uno va tomando su camino y sin más". Y sobre la futura paternidad del torero: "Él está feliz pues son decisiones que toma uno en la vida".