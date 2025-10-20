TODOS MUY FELICES
El hermano de Antonio Banderas, Javier, orgulloso por su sobrina, Stella del Carmen, tras celebrar su boda en España
Javier Banderas, el tío de Stella del Carmen y hermano de Antonio, no ha dudado en atender a los medios y ha hablado de lo maravillosa que fue la boda de su sobrina, que se celebró este fin de semana en Valladolid.
El pasado mes de agosto, Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith anunciaba [[LINK:INTERNO|||Article|||68777e4d701cd900070f9f37|||su compromiso con Alex Gruszynski]], con quien lleva saliendo desde hace varios años. Y tras meses de espera, este fin de semana la hija de los famosos actores y su prometido han celebrado una increíble boda que ha tenido lugar este sábado, 18 de octubre, en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero (Valladolid, España), un monasterio del siglo XII convertido en hotel bodega de lujo.
Una boda donde Stella y su ya marido han estado rodeado del cariño de familiares y amigos. Y aunque no se han desvelado muchos datos del enlace, se sabe que la boda ha contado con más de 200 invitados y que todos han tenido que seguir altas medidas de seguridad que han marcado los novios.
En cuanto al secreto mejor guardado, el vestido de novia: ya se ha filtrado la primera imagen. La hija de Banderas ha optado por un diseño color marfil, corte sirena, con los hombros descubiertos y mangas largas vaporosas, todo adornado con un encaje floral.
Y entre todos los asistentes también estaba el tío de Stella, hermano de Antonio, Javier Banderas, que a su llegada al hotel, en Valladolid, no dudó en atender amablemente a la prensa y habló de la boda confesando que había sido "maravillosa", y que no podía destacar un momento porque todos fueron "muy bonitos".
