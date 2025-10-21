La historia de amor de Carla Bruni y Nicolas Sarkozy: desde su flechazo hasta el ingreso en prisión

Hoy, Nicolas Sarkozy ha ingresado en prisión para cumplir una condena de cinco años por la presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 con dinero del dictador libio Muamar el Gadafi. El expresidente francés, de 70 años, ha reiterado su inocencia en una carta publicada por su esposa, Carla Bruni, quien ha querido acompañarlo públicamente en este día difícil.

En su mensaje, Sarkozy afirma que entra "injustamente en prisión" y se considera víctima de una "venganza judicial". Denuncia la falta de pruebas en su condena, que califica de "escándalo", y asegura que la verdad "acabará imponiéndose".

Dos días antes de su ingreso, Carla Bruni compartió en Instagram un vídeo cargado de nostalgia, con un collage de fotografías familiares junto a su marido y su hija en común, Giulia, además de los hijos que ambos tuvieron en relaciones anteriores. Todo ello acompañado por su canción Les Séparés (Los separados), una elección simbólica que refleja el momento que atraviesan: dos enamorados separados por la fuerza.

Bruni también escribió hace unos días un mensaje a su hija por su 14º cumpleaños: "Feliz cumpleaños a la chica más maravillosa. Este año no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre", publicó la cantante. El ingreso de Sarkozy se produce apenas un día después de esa celebración familiar.

Así se conocieron Carla Bruni y Nicolas Sarkozy

Su historia comenzó en noviembre de 2007, cuando Sarkozy acababa de divorciarse por segunda vez y Carla Bruni había terminado su relación con el filósofo Raphaël Enthoven, padre de su hijo Aurélien. Fue el publicista Jacques Séguéla quien organizó una cena en su casa para presentarlos, Una inesperada cita a ciegas que funcionó mejor que en las películas; entre ellos hubo, según todos los testigos, un auténtico flechazo.

El entonces ministro de Educación, Luc Ferry, también presente en aquel encuentro, relató en el libro Nicolas Sarkozy and Carla Bruni: The True Story, que Sarkozy "solo tenía ojos para Carla" y que incluso le dio la espalda al resto de los comensales. Y Séguéla recordó: "vi la conexión en el momento en que se conocieron. Fue eléctrico. El amor a primera vista es un milagro, profundo e inesperado".

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy | Gtres

Se casaron tres meses después

En diciembre de ese mismo año, el presidente y la artista ya paseaban juntos por Disneyland París, acompañados por sus hijos y la madre de Bruni, sin esconderse de las cámaras. Apenas unas semanas después de conocerse, Sarkozy le pidió matrimonio, y el 2 de febrero de 2008 se celebró una discreta ceremonia civil en el Palacio del Elíseo.

El banquete tuvo lugar en el restaurante La Lanterne, y aunque la boda fue privada, marcó un antes y un después en la historia política francesa: por primera vez, el presidente en ejercicio se casaba siendo jefe de Estado. En 2011 llegó su hija Giulia, que completó la familia que hoy sigue unida a pesar de todo.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy | Gtres

A lo largo de los años, la pareja ha intentado mantener su relación lejos del foco mediático. No obstante, en ocasiones hemos podido leer declaraciones que confirman que todo va viento en popa entre ellos. En una entrevista con The Times, Carla Bruni confesó: "Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él sigue siendo fantástico. Me aseguro de que siempre haya un poco de misterio".

Por su parte, el propio Sarkozy reconoció en sus memorias que 2007 fue el año que cambió su vida: "Fui elegido presidente de la República. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de seis meses. Fue el año decisivo de mi existencia".

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy | Gtres

Paradójicamente, esa misma campaña presidencial —la que lo llevó al poder— es la que ahora lo ha conducido a prisión.