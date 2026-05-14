Roberta, hija de Mabel Lozano, habla por primera vez de su exigente carrera como deportista profesional

Roberta, la hija de Mabel Lozano, ha hecho su primera intervención pública durante el 40 aniversario dExcellence de la Beauté, de la revista Marie Claire, celebrado en Madrid, y ha sorprendido hablando con total naturalidad sobre su vida como esquiadora de competición.

Aprovechando su paso por el evento, ha explicado cómo ha sido crecer dedicada prácticamente por completo al deporte. Aunque ha reconocido que actualmente ya no compite profesionalmente, ha recordado el enorme esfuerzo y disciplina que ha exigido el esquí desde muy pequeña.

Mabel Lozano posando con su hija Roberta | Gtres

"Entrenas todos los días y tienes que hacer pretemporada siempre fuera", ha comentado, explicando además que ha pasado largas temporadas lejos de Madrid debido a las competiciones y entrenamientos.

De hecho, Roberta ha confesado que el esquí ha condicionado enormemente su vida social durante la infancia. "No tenía demasiados amigos aquí en Madrid porque estaba todo el día fuera", ha asegurado, aunque también ha recordado aquella etapa con mucho cariño y ha afirmado haber tenido "muy buena infancia".

Roberta también ha querido sincerarse sobre la parte menos buena del deporte y los sacrificios personales que ha implicado. "Te pierdes muchos eventos sociales porque no puedes estar en todo".

Mabel Lozano y su hija Roberta | Gtres

Actualmente, la hija de Mabel Lozano ha asegurado que continúa muy vinculada al mundo del esquí, aunque desde un punto de vista más personal: "Ya no compito, pero quiero seguir yendo todos los fines de semana porque es lo que me motiva".

También ha querido destacar el apoyo constante de sus padres y de toda su familia, algo que ha considerado fundamental en un deporte tan exigente como el esquí: "Sin un apoyo tampoco se puede hacer".

Roberta ha dejado claro que ser hija de Mabel Lozano nunca ha supuesto un inconveniente para ella: "Más una ayuda", ha asegurado con una sonrisa, demostrando la enorme admiración y complicidad que mantiene con su madre.