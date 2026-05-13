Imanol Arias derrocha felicidad tras convertirse en abuelo por primera vez y habla orgulloso de su hijo Jon

Imanol Arias atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. El actor se ha convertido en abuelo por primera vez después de que su hijo Jon Arias haya dado la bienvenida a su primer hijo, una noticia que ha llenado de alegría a toda la familia.

Jon es el hijo que Imanol Arias tuvo junto a la actriz Pastora Vega, de quien se separó en 2009 tras más de dos décadas de relación. A pesar del paso del tiempo, ambos siempre han mantenido una relación cordial y muy cercana en todo lo relacionado con sus hijos.

Pastora Vega en un evento | Europa Press

Muy amable y visiblemente emocionado, el actor ha atendido brevemente a la prensa y no ha dudado en confirmar que tanto el bebé como los padres se encuentran perfectamente. "Todo muy bien", ha asegurado con una gran sonrisa cuando le han preguntado por el nacimiento de su nieto, al que han llamado Markel.

Imanol también ha querido compartir cómo está viviendo este momento su hijo Jon, dejando claro que la felicidad es absoluta dentro de la familia. "Muy bien y muy contento".

Imanol Arias hablando con la prensa | Europa Press

Además, el actor ha confirmado que tanto su nuera como el recién nacido están perfectamente. "Ha salido todo estupendamente", le comentaban los reporteros, unas palabras que Imanol ha agradecido con enorme cariño y cercanía.

Aunque siempre ha intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano, lo cierto es que el actor no ha podido ocultar la ilusión que siente en esta nueva etapa familiar, convirtiéndose así en un abuelo feliz y orgulloso.