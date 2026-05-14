Natalia Osona muestra cómo le ha quedado la cara tras someterse al tratamiento de esperma de salmón

Nos encontramos en una era en la que la tendencia no es tanto transformar el rostro con ácido hialurónico o toxina botulínica, sino potenciar los rasgos naturales buscando la mejor versión de la piel. Entre los tratamientos estrella del momento destacan las inyecciones de esperma de salmón, un procedimiento que popularizaron las Kardashian y que ahora inunda los perfiles de las influencers que sigues en redes sociales.

No obstante, no todas muestran la realidad de este tratamiento rejuvenecedor. Natalia Osona, con su habitual cercanía, ha decidido compartir una imagen de su rostro justo al salir de la clínica. Aunque asegura que estaba "bastante mejor de cómo suele salir la gente", lo cierto es que la imagen impresiona: hinchazón, múltiples marcas de los pinchazos en la zona de la ojera y algunos hematomas. "Tengo miedo", confesaba en sus historias de Instagram.

Story de Natalia Osona | Instagram

Afortunadamente, 24 horas después, Natalia reapareció con el rostro desinflamado, explicando que aún le faltan un par de días para estar totalmente recuperada y que los resultados definitivos se verán en unas dos o tres semanas. Natalia ha elegido el momento perfecto: el tiempo justo para llegar al verano con una piel radiante.

Story de Natalia Osona | Instagram

¿En qué consiste realmente este tratamiento?

Aunque el nombre pueda chocar, las pacientes no reciben una inyección de semen como tal. Se trata de fragmentos de ADN purificados y procesados en condiciones estériles extraídos del esperma del salmón: los polinucleótidos (PN) y polideoxirribonucleótidos (PDRN).

Tal como explica la Dra. Cristina Cortés, "este compuesto estimula la regeneración celular, mejora la hidratación y la elasticidad, y ayuda a reparar daños causados por el sol", por lo que también es un tratamiento ideal para realizar tras la temporada estival.

Aunque existen varios métodos de aplicación, la forma más usual actualmente es mediante micropunciones. Primero se aplica una crema anestésica y luego, con microagujas, se inyecta el PDRN.

Story de Natalia Osona | Instagram

Los beneficios del tratamiento con esperma de salmón

A diferencia de los rellenos que tanto de moda se pusieron hace unos años, este tratamiento no cambia las facciones. Su magia reside en la reparación de la propia dermis:

Regeneración profunda: Estimula la producción de nuevas células y repara tejidos dañados.

Estimula la producción de nuevas células y repara tejidos dañados. Adiós a las marcas: Acelera la recuperación de cicatrices y restaura la barrera cutánea.

Acelera la recuperación de cicatrices y restaura la barrera cutánea. Efecto glass skin: Es el secreto coreano para una piel luminosa, con mejor textura y poros menos visibles.

Es el secreto coreano para una piel luminosa, con mejor textura y poros menos visibles. Firmeza y colágeno: Aumenta la producción de colágeno natural, reduciendo arrugas finas y mejorando la firmeza.

Aumenta la producción de colágeno natural, reduciendo arrugas finas y mejorando la firmeza. Calma las pieles sensibles: Ayuda a reducir la inflamación y el enrojecimiento.

Sesiones y precio

La Dra. Cortés señala que el protocolo estándar recomienda entre 3 y 5 sesiones para lograr resultados óptimos, aunque cada piel es un mundo y el experto debe valorar cada caso.

En cuanto al bolsillo, el precio suele rondar los 200 euros por sesión, con posibilidad de reducir el coste si se adquieren bonos o packs. Un capricho de belleza que, a juzgar por el resultado final que explican las expertas, merece (y mucho) la pena.