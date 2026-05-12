UN ADIÓS DOLOROSO
Muere María Elena Fernández, condesa de Latores e hija del exjefe de la Casa del Rey Sabino Fernández
La muerte de la condesa de Latores ha conmocionado a la nobleza española. La hija de Sabino Fernández Campo falleció a los 83 años dejando un legado marcado por la discreción, la familia y su vínculo con Asturias.
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La aristocracia española se despide de María Elena Fernández Fernández-Vega, condesa de Latores y Grande de España, fallecida el pasado viernes en Madrid a los 83 años en su residencia.
La noticia ha salido a la luz este lunes, generando muchas muestras de condolencia hacia una de las figuras más discretas vinculadas a una de las familias más influyentes de la Transición española.
En este artículo te lo contamos todo sobre la vida de María Elena Fernández, más conocida como condesa de Latores. Desde su nacimiento e infancia como hija de Sabino Fernández Campo, conde de Latores y exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey, hasta su vida familiar y sus hijos, casada con Sebastián de la Rica. ¡Vamos a ello!
Sus raíces
María Elena nació en Oviedo el día 30 de octubre de 1942, y se convirtió en la primogénita de Sabino Fernández Campo, conde de Latores y exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey durante el reinado de Juan Carlos I.
Sabino, junto a su exmujer Elena Fernández-Vega, tuvieron otros 9 hijos, formando una familia numerosa de 12 integrantes. De todos los hijos, siete han fallecido, manteniendo el legado familiar mayoritariamente en los hijos, nietos y bisnietos de María Elena y sus hermanos.
La vida de la condesa de Latores estuvo marcada por su fuerte vinculación con Asturias, su tierra natal, además de por su estrecha relación con su familia. También le ha caracterizado siempre su bajo perfil social, preservando el legado familiar y el compromiso social que, como primogénita, heredó de su padre.
Más sobre el título
La condesa heredó el título nobiliario en 2010, tras la muerte de Sabino el 26 de octubre de 2009 en Madrid, a los 91 años. María Elena solicitó el título, y se lo concedieron de forma oficial en 2010.
El título en cuestión lo creó Juan Carlos I en 1992 para agradecer los servicios prestados por Sabino entre 1977 y 1993 como secretario general y jefe de la Casa del Rey. También se adhería el reconocimiento de Grande de España, con la posibilidad de herencia a su descendencia de toda esta titulación. Eso sí, se requiere la aprobación del Rey para ello.
Su matrimonio y vida familiar
La condesa, que siempre vivió alejada del foco mediático, se casó con Sebastián de la Rica, con quien tuvo cuatro hijos, Elena, Santiago, Pablo y Marta. Su muerte, ha dejado un gran vacío en ellos, y también en sus ocho nietos y tres bisnietos.
Aunque su vida familiar estaba en la capital española, siempre tuvieron una gran relación de cariño con Asturias, de donde son sus raíces familiares de parte materna, una de las más reconocidas del Principado debido a su labor vinculada con la medicina y la oftalmología.
La condesa también frecuentaba la aldea de Ceceda, en Nava, puesto que la familia cuenta con una finca llamada Campuloto, donde varias generaciones han vivido momentos vitales. De hecho, justo allí celebró las bodas de oro junto a su marido Sebastián en 2024, un día que no solo recuerdan los familiares, sino que también toda la zona.
Y es que la ceremonia, que tuvo lugar en la capilla de la finca y que culminó con el himno de Covadonga, reunió a familiares y amigos que disfrutaron de un día maravilloso y emocionante.
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Así pues, sabemos del cierto que María Elena, condesa de Latores, fue una mujer discreta y poco polémica dentro de un legado militar y político, siempre arraigada a los valores familiares, a Asturias y a la historia de su país.
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