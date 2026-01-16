Cayetano Martínez de Irujo tira de ironía cuando le preguntan por la relación con sus hermanos

Se ha celebrado en Sevilla el programa de actos del centenario de la Duquesa de Alba. Un acto que tuvo lugar en el Palacio de las Dueñas, una de las residencias de la familia Alba y una de las favoritas de Cayetana Fits-James Stuarts, donde pasó gran parte de su vida y por eso es tan especial.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la Duquesa de Alba | Gtres

Durante la presentación, sus hijos Cayetano y Fernando Martinez de Irujo y su viudo Alfonso Díez compartieron recuerdos y recordaron el por qué es importante honrar su legado, mientras se anunciaba la exposición de sus enseres personales organizada por Eugenia Martínez de Irujo.

A este acto faltaron Eugenia y el actual duque de Alba Carlos Fits-James Stuart, por compromisos previos que no podían cancelar. Fue su hermano Cayetano, el duque de Arjona, el encrgado dde justificarlos ante la prensa, para evitar especulaciones y posibles malos entendidos.

Además, Cayetano Martínez de Irujo quiso dedicar unos minutos para hacer declaraciones ante los micrófonos no solo para explicar el por qué no asistieron sus hermanos, sino dejar claro que ha sido un día muy especial para la familia: "Es el homenaje que se merece", celebrado en una ciudad muy especial: "En general Andalucía, pero sobre todo esta, sin ninguna duda, sí, desde pequeña", refiriéndose a Sevilla, la capital andaluza.

Cayetano Martínez de Irujo atendiendo a la prensa | Europa Press

También recalcó que harán cinco o seis actos importantes más para rendir homenaje a su madre y que, por supuesto, no coincidirán ni con feria ni con Semana Santa. Esto podría deberse a intentar que todo el foco se centre en la duquesa y a facilitar a la familia y a los invitados a que asistan con más tranquilidad, sin tener presión o una agenda demasiado apretada.

Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Pese a que se ha mostrado cercano y amable con la prensa en todo momento, hubo un momento de tensión cuando le preguntaron por la relación con sus hermanos, a lo que Cayetano respondió tajante y con una mirada seria: "Esa pregunta no viene a cuento", devolviendo la pregunta al periodista con un firme: "¿Cómo está usted con los suyos?". Un momento que demostró que para la familia Alba el respeto y la intimidad familiar va por encima de todo.