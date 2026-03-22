Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo eran íntimas amigas desde hace años, hasta el punto de que la cantante es la madrina de su único hijo, Leo.

Pero su relación saltó por los aires cuando a la actriz se le escapó ante las cámaras que la cantante regresaría a La Oreja de Van Gogh el pasado abril. Un desliz que abrió una brecha entre ambas, hasta tal punto que la donostiarra bloqueó a la intérprete de sus redes sociales.

Durante estos meses, Cayetana ha evitado pronunciarse directamente sobre lo sucedido, aunque su hermano Fernando no ha dudado en apoyarla.

Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo, en 2009 | Gtres

Sin embargo, ahora todo podría haber cambiado tras el último gesto en redes sociales. La cantante de La oreja de Van Gogh ha vuelto a seguir a su amiga en Instagram.

Este significativo movimiento llega una semana después de la muerte de Gemma Cuervo, madre de Cayetana, que se mostró muy afectada durante el entierro a la actriz de Aquí no hay quien viva.

Cayetana Guillén Cuervo en el velatorio de Gemma Cuervo | Gtres

Numerosos rostros conocidos mostraron su apoyo a la familia, aunque destacó la ausencia de Amaia, al menos de cara a la galería.