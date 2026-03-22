TRAS LA MUERTE DE GEMMA CUERVO
El inesperado gesto entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero: ¿reconciliación a la vista?
Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero podrían estar cerca de estrechar lazos después de romper su amistad tras la última pista en redes y después del fallecimiento de Gemma Cuervo.
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Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo eran íntimas amigas desde hace años, hasta el punto de que la cantante es la madrina de su único hijo, Leo.
Pero su relación saltó por los aires cuando a la actriz se le escapó ante las cámaras que la cantante regresaría a La Oreja de Van Gogh el pasado abril. Un desliz que abrió una brecha entre ambas, hasta tal punto que la donostiarra bloqueó a la intérprete de sus redes sociales.
Durante estos meses, Cayetana ha evitado pronunciarse directamente sobre lo sucedido, aunque su hermano Fernando no ha dudado en apoyarla.
Sin embargo, ahora todo podría haber cambiado tras el último gesto en redes sociales. La cantante de La oreja de Van Gogh ha vuelto a seguir a su amiga en Instagram.
Este significativo movimiento llega una semana después de la muerte de Gemma Cuervo, madre de Cayetana, que se mostró muy afectada durante el entierro a la actriz de Aquí no hay quien viva.
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Numerosos rostros conocidos mostraron su apoyo a la familia, aunque destacó la ausencia de Amaia, al menos de cara a la galería.
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